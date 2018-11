Fuller Smith & Turner: Tut sie es schon wieder?

Der Kurs der Aktie Fuller Smith & Turner stand am 05.11.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 934 GBP. Der Titel wird der Branche "Restaurants" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Fuller Smith & Turner nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Fuller Smith & Turner von 934 GBP ist mit -1,61 Prozent Entfernung vom GD200 (949,29 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 944,5 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,11 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Fuller Smith & Turner-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Fuller Smith & Turner-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fuller Smith & Turner vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1250 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 33,83 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 934 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Fuller Smith & Turner eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,81 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Fuller Smith & Turner damit 3,97 Prozent unter dem Durchschnitt (0,16 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" beträgt 1,37 Prozent. Fuller Smith & Turner liegt aktuell 5,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".