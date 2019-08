Fulgent Genetics: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Per 25.08.2019, 12:16 Uhr wird für die Aktie Fulgent Genetics am Heimatmarkt NASDAQ GM der Kurs von 12.67 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Fulgent Genetics einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Fulgent Genetics jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Bei Fulgent Genetics konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Fulgent Genetics in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Buy". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer "Buy"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Fulgent Genetics für diese Stufe daher ein "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Fulgent Genetics-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Fulgent Genetics-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (9,5 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -25,02 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 12,67 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Fulgent Genetics eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Fulgent Genetics mit einem Wert von 196,67 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Gesundheitsdienstleister" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 70,28 , womit sich ein Abstand von 180 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.