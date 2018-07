Fulgent Genetics: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

An der Börse NASDAQ GM schloss die Fulgent Genetics-Aktie am 24.07.2018 mit dem Kurs von 4,86 USD. Die Fulgent Genetics-Aktie wird dem Segment "Gesundheitsdienste" zugeordnet.Unser Analystenteam hat Fulgent Genetics auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Fulgent Genetics beträgt das aktuelle KGV 530,1. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Health Care Facilities & Svcs" haben im Durchschnitt ein KGV von 61,59. Fulgent Genetics ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

