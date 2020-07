Fulgent GeneticsSollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, ?

Für die Aktie Fulgent Genetics stehen per 27.07.2020, 08:43 Uhr 19.51 USD an der Heimatbörse NASDAQ GM zu Buche. Fulgent Genetics zählt zum Segment "Gesundheitsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Fulgent Genetics einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Fulgent Genetics jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Fulgent Genetics konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Fulgent Genetics auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 530,1 liegt Fulgent Genetics über dem Branchendurchschnitt (647 Prozent). Die Branche "Gesundheitsdienstleister" weist einen Wert von 70,93 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Fulgent Genetics-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 14,23 USD. Der letzte Schlusskurs (19,51 USD) weicht somit +37,1 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (17,35 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+12,45 Prozent Abweichung). Die Fulgent Genetics-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Fulgent Genetics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

