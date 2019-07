Fulcrum Utility Services Ltd: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

An derBörse notiert Fulcrum Utility Services Ltd per 21.07.2019, 06:59 Uhr bei 29.33 GBP.

Unser Analystenteam hat Fulcrum Utility Services Ltd auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Fulcrum Utility Services Ltd als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fulcrum Utility Services Ltd vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 29,5 GBP beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -54.88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Fulcrum Utility Services Ltd damit 44,42 Prozent unter dem Durchschnitt (-10.46 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt -10.46 Prozent. Fulcrum Utility Services Ltd liegt aktuell 44,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Fulcrum Utility Services Ltd schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 7,68 % und somit 4,15 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,52 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".