Fujitsu bringt 8Mbit Quad SPI FRAM mit einer Schreibgeschwindigkeit von 54MB/s auf den Markt

Yokohama, Japan (ots/PRNewswire) -Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited gab die Markteinführung des 8-Mbit-FRAM MB85RQ8MLX mit Quad-SPI-Schnittstelle bekannt, der die größte Dichte in der SPI-Schnittstellen-FRAM-Produktfamilie von Fujitsu darstellt. Evaluierungsmuster sind derzeit verfügbar.URL https://www.fujitsu.com/jp/group/fsm/en/products/fram/device/qspi-8m-mb85rq8mlx.htmlDer MB85RQ8MLX ist ein nichtflüchtiger Speicher mit 8Mbit Speicherdichte und arbeitet mit einer niedrigen Versorgungsspannung von 1,7V bis 1,95V. Dieses neue FRAM mit Quad-SPI-Schnittstelle erreicht eine Lese-/Schreibgeschwindigkeit von 54 MB/s mit vier E/A-Pins und einer Betriebsfrequenz von 108 MHz in Hochtemperaturumgebungen von bis zu 105 °C. Das Produkt eignet sich aufgrund seiner hohen Betriebsgeschwindigkeit und seiner Unbeständigkeit ideal für High-Performance-Computing (HPC), Rechenzentren und industrielle Computer wie speicherprogrammierbare Steuerungen (PLCs), Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) und RAID-Controller.Abb. 1: MB85RQ8MLX Paket https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202201125945/_prw_PI5fl_GPwXw4Jw.jpgAbb. 2: Beispiel für die Verwendung von FRAM https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202201125945/_prw_PI6fl_YBjoLm19.jpgFRAM ist ein nichtflüchtiges Speicherprodukt, das sich im Vergleich zu herkömmlichen nichtflüchtigen Speichern wie Flash-Speicher und EEPROM durch eine hohe Schreibgeschwindigkeit, eine hohe Lese-/Schreibbeständigkeit und einen geringen Stromverbrauch auszeichnet. Die FRAM-Produkte des Unternehmens können Probleme lösen, die sich aus der Verwendung von Flash-Speicher, EEPROM oder Low-Power-SRAM ergeben.Abb. 3: Probleme der Kunden und Lösungen https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202201125945/_prw_PI7fl_M468umA4.jpgMit der Einführung des MB85RQ8MLX verfügt Fujitsu Semiconductor Memory Solution nun über drei Arten von 8Mbit-Speicherprodukten. Die Endprodukte der Kunden erfordern unterschiedliche Eigenschaften, und das Unternehmen ist stolz darauf, mit drei Arten von 8Mbit-Produkten eine breite Palette von Kundenbedürfnissen bedienen zu können.Abb. 4: 8Mbit-Speicher Produktfamilie https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202201125945/_prw_PI8fl_xDRPM6L1.jpgFujitsu Semiconductor Memory Solution entwickelt weiterhin Speicherprodukte, um die Funktionen der Endprodukte der Kunden zu verbessern.Informationen zu Fujitsu Semiconductor Memory Solution LimitedFujitsu Semiconductor Memory Solution konzentriert sich auf hochwertige und äußerst zuverlässige nichtflüchtige Speicher wie Ferroelectric Random-Access Memory (FRAM) und Resistive Random-Access Memory (ReRAM). Es hat seinen Hauptsitz in Yokohama und wurde am 31. März 2020 als Tochtergesellschaft von Fujitsu Semiconductor Limited gegründet. Durch sein globales Vertriebs- und Entwicklungsnetzwerk mit Standorten in Japan und in ganz Asien, Europa und Amerika bietet das Unternehmen Halbleiterspeicherlösungen für den weltweiten Markt an. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.fujitsu.com/jp/fsm/en/Pressekontakt:Michio UMETSU,Marketing Department,Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited,Tel: +81-45-755-7035,Email: fsm-web-inquiry@dl.jp.fujitsu.comOriginal-Content von: Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited, übermittelt durch news aktuell