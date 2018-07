Fujikon Industrial: Aktienanalyse vom 08.07.2018

Fujikon Industrial weist zum 06.07.2018 einen Kurs von 1,2 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Unterhaltungselektronik" geführt.

Unsere Analysten haben Fujikon Industrial nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujikon Industrial liegt bei einem Wert von 17,08. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hardware" (KGV von 30,9) unter dem Durschschnitt (ca. 45 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Fujikon Industrial damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Fujikon Industrial weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,26 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Hardware") von 2,37 %. Mit einer Differenz von lediglich 4,89 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Fujikon Industrial bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.