Fujifilm schließ die Übernahme des Biogen-Produktionsstandorts in Dänemark ab

Tokio (ots/PRNewswire) - Die FUJIFILM Corporation ("Fujifilm") gabheute bekannt, dass sie die Übernahme eines großenProduktionsstandorts für Biologika namens Biogen (Denmark)Manufacturing ApS in Hillerød in der Nähe von Kopenhagen, Dänemark("Hillerød Manufacturing") von Biogen abgeschlossen hat. Fujifilminvestierte etwa 890 Millionen USD in bar in die Transaktion.Nachdem Abschluss der Transaktion ist Hillerød Manufactoring nunder viertgrößte biopharmazeutische Produktionsstandort der FUJIFILMDiosynth Biotechnologies, einer Tochter der Fujifilm und einführender Vertragshersteller ("CDMO" - Contract Development andManufacturing Organization) mit Fachkenntnissen in der Entwicklungund Herstellung von Biologika und fortschrittlichenBehandlungsmethoden. Hillerød Manufacturing wird den Namen FUJIFILMDiosynth Biotechnologies Denmark ApS annehmen, nachdem alleregulatorischen Verfahren abgeschlossen sind.Der neue Standort besteht aus einem Campus mit einem großenProduktionswerk, das über sechs 15.000-L-Bioreaktoren für dieProduktion von aus Zellkulturen gewonnenen Biologika für denklinischen und gewerblichen Gebrauch verfügt. Auf dem Hillerød-Campusarbeiten knapp 800 Beschäftigte. Neben der Produktion befinden sichauf dem Gelände ein Montage-, Beschriftungs- und Verpackungswerk,Labors für die Qualitätskontrolle und Lager. Die Produkte, die unterBiogen am Standort hergestellt wurden, werden weiterhin von HillerødManufacturing unter der Leitung von Fujifilm bereitgestellt."Fujifilms Innovationskultur und der Ruf der Gesellschafthinsichtlich exzellenter Produktionsmethosen stellen einen ganzbesonderen Wert für die Bio-CDMO-Branche dar", so Takatoshi Ishikawa,Executive Vice President, General Manager der Bio CDMO Division,FUJIFILM Corporation. "Wir werden auch weiterhin danach streben, nochgrößere Fortschritte in der Pharmaindustrie zu machen, indem wir denfacettenreichen Bedürfnissen unserer Kunden durch die Kombination derRessourcen der Biogen (Denmark) Manufacturing ApS und Fujifilm nochbesser gerecht werden.""Ich freue mich, das Team der Biogen (Denmark) Manufacturing ApSin der Familie der FUJIFILM Diosynth Biotechnologies willkommenheißen zu dürfen", sagte Steve Bagshaw, Chief Executive Officer derFUJIFILM Diosynth Biotechnologies. "Für uns geht es hier um mehr alseine Übernahme. Wir möchten die Vision und Mission von Fujifilmerfüllen: neue Werte für die Gesellschaft zu schaffen. Gelingen wirduns dies durch Innovation und die Kreation neuer Technologien,Produkte und Services."Diese Übernahme zeigt den klaren Fokus der Fujifilm, dieGesellschaftsstrategie zu verfolgen und nicht nur dieProduktionskapazitäten signifikant zu steigern, sondern Projektebereits von der vorklinischen Phase an bis hin zu Kommerzialisierungmit den bestmöglichen Ressourcen zu unterstützen, die sowohl kleinsteals auch sehr große Produktionsvolumen bewältigen können. MitFachkenntnissen in den Bereichen Prozessentwicklung, Produktion undaseptische Abfüllung für den Full-Service-CDMO-Ansatz sowie derKapazität für eine Vielzahl an Biologika, einschließlichrekombinanter Proteine, monoklonaler Antikörper, viraler Impfstoffeund Gentherapien, wird Fujifilm das Geschäft weiter ausbauen. DieGesellschaft hat das Ziel, bis zum Ende des Geschäftsjahres im März2022 Umsätze im Wert von 100 Milliarde JPY mit dem Bio-CDMO-Geschäft*zu erwirtschaften.* Das Bio-CDMO-Geschäft bietet nicht nur Biopharmazeutika, sondernauch Pharmazeutikum aus einem kleinen Molekülen an.Informationen zu FujifilmDie FUJIFILM Corporation, Tokio, Japan ist eine der großenBetreibergesellschaften der FUJIFILM Holdings Corporation. DieGesellschaft bietet hochmoderne Lösungen für eine Vielzahlverschiedener globaler Branchen an, indem sie ihre tiefgreifendenKenntnisse und fundamentalen Technologien nutzt, die sie im Zugeihres unerbittlichen Innovationsdrangs entwickelt hat. Die eigenenKerntechnologien leisten einen Beitrag in den unterschiedlichenBereichen, darunter das Gesundheitswesen, Grafiksysteme,hochfunktionale Materialien, optische Geräte, digitale Bildgebung undDokumentenverarbeitung. Diese Produkte und Services bauen auf dasumfangreiche Portfolio chemischer, mechanischer, optischer,elektronischer und bildgebender Technologien auf. Im Geschäftsjahr,das am 31. März 2019 endete, erzielte die Gesellschaft Umsätze von 22Milliarden USD bei einem Wechselkurs von 111 JPY/USD. Fujifilmengagiert sich für einen verantwortungsbewussten Umgang mit derUmwelt und ein gutes Unternehmensbürgertum. Weitere Informationenerhalten Sie auf: www.fujifilmholdings.com.FUJIFILM Diosynth Biotechnologies ist ein branchenführenderVertragshersteller (CDMO) für Biologika mit Standorten in Billinghamund Redcar, UK, RTP, North Carolina, College Station, Texas undHillerød, Dänemark. FUJIFILM Diosynth Biotechnologies verfügt übermehr als fünfundzwanzig Jahre Erfahrung in der Entwicklung undHerstellung von rekombinaten Proteinen, Impfstoffen und monoklonalenAntikörpern, darunter Biologika, virale Produkte und medizinischeGegenmaßnahmen, die sich in einer Vielzahl mikrobiologischer,Säugetier- Wirt-/Virussysteme wiederfinden. Die Gesellschaft bieteteine umfassende Liste an Services an - von der Zelllinien-Entwicklungmittels eigener mikrobiologischer pAVEway(TM)- undApollo(TM)-Zellliniensysteme über die Prozessentwicklung undanalytische Entwicklung bis hin zur klinischen und FDA-zugelassenenProduktion. FUJIFILM Diosynth Biotechnologies ist ein Zusammenschlussder FUJIFILM Corporation und Mitsubishi Corporation. 