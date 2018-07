Fujian Zhangzhou Development: So könnte es weitergehen!

Für die Aktie Fujian Zhangzhou Development aus dem Segment "Automobilhandel" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 25.07.2018 ein Kurs von 3,05 CNY geführt.Unsere Analysten haben Fujian Zhangzhou Development nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 29,67 ist die Aktie von Fujian Zhangzhou Development auf Basis der heutigen Notierungen 53 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Distributors - Discretionary" (62,66) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

