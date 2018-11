Fujian Yongfu Power Engineering: Was kann da noch kommen?

Für die Aktie Fujian Yongfu Power Engineering stehen per 09.11.2018 14,9 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Fujian Yongfu Power Engineering zählt zum Segment "Forschungs- und Beratungsdienste".

Unsere Analysten haben Fujian Yongfu Power Engineering nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Fujian Yongfu Power Engineering mit einer Rendite von -58,95 Prozent mehr als 30 Prozent darunter. Die "Commercial Services"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -30,94 Prozent. Auch hier liegt Fujian Yongfu Power Engineering mit 28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fujian Yongfu Power Engineering. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Fujian Yongfu Power Engineering beträgt das aktuelle KGV 21,47. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Commercial Services" haben im Durchschnitt ein KGV von 43,02. Fujian Yongfu Power Engineering ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.