Fujian Tianma Science and: Ein Risiko?

Der Fujian Tianma Science and-Kurs wird am 19.05.2019, 09:25 Uhr an der Heimatbörse Shanghai mit 9,77 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Landwirtschaftliche Produkte".

Die Aussichten für Fujian Tianma Science and haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Fujian Tianma Science and investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,52 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,77 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Fujian Tianma Science and anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 31,58 Punkten, was bedeutet, dass die Fujian Tianma Science and-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Fujian Tianma Science and weder überkauft noch -verkauft (Wert: 57,35), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Damit erhält Fujian Tianma Science and eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Fujian Tianma Science and liegt mit einem Wert von 19,75 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 79 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 93,12. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".