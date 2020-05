Fujian Tianma Science and: Das macht sprachlos!

Für die Aktie Fujian Tianma Science and aus dem Segment "Landwirtschaftliche Produkte" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 29.05.2020, 02:38 Uhr, ein Kurs von 10.2 geführt.

Unser Analystenteam hat Fujian Tianma Science and auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Fujian Tianma Science and. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Fujian Tianma Science and daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Fujian Tianma Science and von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,61 Prozent und liegt damit 1,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 2,37). Die Fujian Tianma Science and-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Tianma Science and liegt bei einem Wert von 59,05. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Fujian Tianma Science and damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.