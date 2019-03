Fujian Sunner Development: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Kurs der Aktie Fujian Sunner Development steht am 16.03.2019, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 26,42 CNH. Der Titel wird der Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Fujian Sunner Development entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Fujian Sunner Development erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 98,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um -16,2 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +114,26 Prozent im Branchenvergleich für Fujian Sunner Development bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,02 Prozent im letzten Jahr. Fujian Sunner Development lag 114,08 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Fujian Sunner Development. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Fujian Sunner Development daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Fujian Sunner Development von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Fujian Sunner Development konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Fujian Sunner Development auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.