Fujian SBS Zipper Science: Was sagt man dazu?

Der Kurs der Aktie Fujian SBS Zipper Science stand am 20.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 16,33 CNY. Der Titel wird der Branche "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugerechnet.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fujian SBS Zipper Science. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

