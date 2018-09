Fujian Raynen: Nach so langer Zeit …

Für die Aktie Fujian Raynen stehen per 21.09.2018 18,36 CNY an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Fujian Raynen zählt zum Segment "Halbleiter".

Unsere Analysten haben Fujian Raynen nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,75 % ist Fujian Raynen im Vergleich zum Branchendurchschnitt Machinery (1,83 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,08 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,34. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Fujian Raynen zahlt die Börse 16,34 Euro. Dies sind 88 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Machinery" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 130,73. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Fujian Raynen. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Fujian Raynen daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Fujian Raynen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.