Fujian Newland Computer: Aktienanalyse vom 10.07.2018

Per 09.07.2018 wird für die Aktie Fujian Newland Computer am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 15,51 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Anwendungssoftware".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Fujian Newland Computer entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an fünf Tagen im positiven Bereich, während an acht Tagen eine negative Diskussion überwog. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die Kommunikation über Fujian Newland Computer bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem sechs Handelssignale (6 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Fujian Newland Computer erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -30,4 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hardware"-Branche sind im Durchschnitt um 19,47 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -49,87 Prozent im Branchenvergleich für Fujian Newland Computer bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,89 Prozent im letzten Jahr. Fujian Newland Computer lag 44,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Fujian Newland Computer liegt mit einer Dividendenrendite von 0,51 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Hardware"-Branche hat einen Wert von 1,41, wodurch sich eine Differenz von -0,9 Prozent zur Fujian Newland Computer-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.