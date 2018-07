Fujian Haiyuan Automatic Equipments: Schluss mit der Unsicherheit!

Per 24.07.2018 wird für die Aktie Fujian Haiyuan Automatic Equipments am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 11,08 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Industriemaschinen".Die Aussichten für Fujian Haiyuan Automatic Equipments haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Fujian Haiyuan Automatic Equipments mit einem Wert von 122,88 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Machinery" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 88,79 , womit sich ein Abstand von 38 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

