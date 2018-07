Fujian Green Pine: Wie ist das denn jetzt passiert?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Fujian Green Pine unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Commodity Chemikalien". Die Fujian Green Pine-Aktie notierte am 23.07.2018 mit 12,81 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.Die Aussichten für Fujian Green Pine haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Fujian Green Pine beträgt das aktuelle KGV 34,8. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotech & Pharma" haben im Durchschnitt ein KGV von 1341,49. Fujian Green Pine ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

