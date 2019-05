Fujian Acetron New Materials: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Per 01.05.2019, 12:19 Uhr wird für die Aktie Fujian Acetron New Materials am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 23,41 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Commodity Chemikalien".

Die Aussichten für Fujian Acetron New Materials haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Fujian Acetron New Materials für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Fujian Acetron New Materials für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Fujian Acetron New Materials insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Dividende: Fujian Acetron New Materials hat mit einer Dividendenrendite von 0,11 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,65%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemikalien"-Branche beträgt -2,54. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Fujian Acetron New Materials-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 151,06 liegt Fujian Acetron New Materials unter dem Branchendurchschnitt (71 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 522,52 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.