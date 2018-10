Mainz (ots) -Eine Wurfsendung im Briefkasten: "Ich helfe Ihnen, kaufe ein,erledige Behördengänge". Die 93-jährige, noch rüstige Dame hält dasfür eine gute Idee und ruft den Mann an. Acht Wochen später hat dervermeintlich nette Helfer eine Generalvollmacht und kurz daraufgehört ihm das Vermögen der alten Dame: 1,3 Millionen Euro inImmobilien. "Die Fürsorgefalle - Umgarnt und ausgebeutet" am Montag,15. Oktober 2018, ab 21:45 Uhr im Ersten, schildert, wie Senioren insVisier von Erbschleichern geraten.Der oben geschilderte Fall ist beispielhaft für eine neue Masche:Skrupellose Ausbeuter täuschen Fürsorge vor und erschleichen sich soVorsorgevollmachten als Schlüssel zum Vermögen betagter Menschen. Esgeht um riesige Summen. Jedes Jahr werden in Deutschland 400Milliarden Euro vererbt. Ein lukratives Feld für Erbschleicher: ObSenioren-Romeos oder vermeintlich wohlmeinende Nachbarn - sie habenes auf alte Menschen abgesehen, die noch geschäftsfähig, aber inihrer Lebensphase besonders verletzlich und leicht zu manipulierensind. Ist die Vollmacht erst erteilt, werden die Opfer konsequent vonFamilienmitgliedern und Freunden isoliert, dann Konten und Vermögenabgeräumt. Die Folgen sind dramatisch: Die alten Menschen sterben oftvereinsamt, Familie und Freunde müssen das hilflos miterleben undzusehen wie Millionenvermögen verschwinden.Erbschleicherei in Deutschland oft nicht strafrechtlich verfolgtEine Ordensfrau aus München ist zur Anlaufstelle für Opfer diesesfinanziellen Missbrauchs geworden: Schwester Bernadette. Sie kennthunderte Fälle. Besonders empört es Schwester Bernadette, dass solcheErbschleicherei in Deutschland häufig nicht strafrechtlich verfolgtwird und Senioren keinen juristischen Schutz genießen. Die Autorinnender "Exclusiv im Ersten"-Reportage, Monika Anthes und Manuela Dursun,gehen der Frage nach, wie es möglich sein kann, dass immer mehrMenschen in dieser "Fürsorge-Falle" landen. Bundesweit sprechen siemit betroffenen Senioren und traumatisierten Hinterbliebenen. Siedecken auf, dass hinter dem Vorgehen eine Systematik steckt, der dieMenschen weitgehend schutzlos ausgeliefert sind. Sie konfrontierenTäter und auch die Politik mit ihren Recherchen und zeigen auf, dasses in anderen Ländern gelungen ist ältere Menschen besser vorfinanziellem Missbrauch zu schützen.Der Film "Die Fürsorgefalle - Umgarnt und ausgebeutet" vorab fürakkreditierte Journalisten auf presseportal.SWR.de und aufpresse.daserste.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/daserstefuersorgefalleFotos über ARD-Foto.de.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,Sibylle.Schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell