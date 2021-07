Für wen sich der Einstieg bei der CureVac-Aktie jetzt lohnen könnte

Weitere Suchergebnisse zu "CureVac":

Die CureVac-Aktie (WKN: A2P71U) verliert seit Veröffentlichung der finalen Ergebnisse zur Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs CVnCoV immer weiter an Wert. Aktuell kostet eine Aktie mit 44,50 Euro (Stand: 27.07.2021) schon knapp 50 % weniger als noch vor einem Monat. Aber noch ist nicht alles verloren. Tatsächlich könnte es unter bestimmten Bedingungen sogar Sinn machen die Aktie zu kaufen. Das hängt ganz davon ab, wie risikofreudig man ist.

Enttäuschende Studienergebnisse sind nicht das Ende

Denn als CureVac vor wenigen Wochen bekanntgegeben hat, dass der Impfstoff CVnCoV die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung nur um 48 % reduziert, sind die Träume von Milliardenumsätzen vorerst geplatzt.

Das heißt aber noch lange nicht, dass CureVac nun bald insolvent sein wird. Es ist nur unwahrscheinlich, dass CureVac schon in wenigen Monaten zu einem Giganten mit Milliardenumsätzen heranwachsen wird. Dennoch ist CureVac nach wie vor optimistisch, einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten zu können. Ob man auch zu den Impfkampagnen in der EU beitragen wird, ist wohl noch offen. Dennoch gibt es beispielsweise in Entwicklungsländern noch einen hohen Bedarf an Impfstoffen. Allerdings ist in vielen Ländern inzwischen wohl ein Großteil der Impfwilligen vollständig immunisiert, was in diesen Märkten zu einem Überangebot führen könnte.

CureVac bereitet die Wunderwaffe vor

Zum Glück arbeitet CureVac aber auch noch an einem weiteren Impfstoff gegen die vielen Varianten des Corona-Virus. Dieser neue Impfstoff soll im Gegensatz zu CVnCoV auch gegen neuere Virusstämme eine hohe Wirksamkeit aufweisen. Der Beginn der klinischen Studien ist noch für dieses Quartal geplant. Mit einer Zulassung wäre bei erfolgreichem Abschluss der Studien im kommenden Jahr zu rechnen. Aber was ist von diesem Impfstoff zu erwarten?

Im besten Fall stellt sich heraus, dass dieser auch in einer Studie mit mehreren Virusstämmen eine hohe Wirksamkeit beweisen kann. Sollte sich dieses Szenario bewahrheiten, könnte CureVac hier einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben.

Aber kommen wir zurück zur eigentlichen Frage: Für wen könnte sich der Kauf der CureVac-Aktie wirklich lohnen?

Angesichts der Tatsache, dass noch keineswegs absehbar ist, wann und in welcher Höhe CureVac Gewinne erzielen wird, muss man als Anleger schon sehr risikofreudig sein. Im besten Fall stellt sich der Impfstoff der zweiten Generation als wahre Wunderwaffe heraus. Damit dürfte die Nachfrage kein Problem sein und Umsatz und Gewinn schnell in die Höhe schießen. Je nach Höhe der Gewinne könnte auch der Aktienkurs dann wieder stark steigen.

Im schlimmsten Fall stellt sich aber heraus, dass auch dieser Impfstoff nur enttäuschende Ergebnisse liefert. Dann könnte CureVac noch viele weitere Jahre in den roten Zahlen stecken bleiben. Dem Aktienkurs würde das wohl kaum guttun.

Der Artikel Für wen sich der Einstieg bei der CureVac-Aktie jetzt lohnen könnte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

