Für wen lohnen sich Forward-Darlehen? / Risiken und Chancen der Zinssicherung

Hamburg (ots) - Seit längerer Zeit befinden sich die Baugeldzinsenauf historischen Tiefstand. Daher liegt die Überlegung nahe, sie fürAnschlussfinanzierungen zu konservieren. Dafür setzten vieleImmobilienbesitzer das Forward-Darlehen ein: So bewahren sichKreditnehmer den aktuell niedrigen Zinssatz und schaffen eine sichereKalkulationsbasis für zukünftige Anschlussfinanzierungen. DochVorsicht: "Falsche Berechnungen und unvorhersehbare Zinsentwicklungenbergen Gefahren. So erzeugt das Forward-Darlehen möglicherweiseunerwartete Kosten für Kreditnehmer", erklärt Stephan Scharfenorth,Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de(https://www.baufi24.de/). Ob Interessierte von dem Forward-Darlehenprofitieren, hängt immer von der individuellen Situation ab.Sicherheit hat ihren PreisEs klingt verlockend: Jetzt niedrige Zinsen sichern und beiAnschlussfinanzierung weniger zahlen. Doch zum einen ist dasVorhandensein einer Immobilie Voraussetzung für die Aufnahme einesForward-Darlehens und zum anderen lassen sich Banken das Einfrierender Zinsen meistens bezahlen. Denn auf diese Weise entgehen ihneneventuell zusätzliche Einnahmen und so verlangen Anbieter imDurchschnitt einen Zinsaufschlag in Höhe von 0,01 bis 0,03 Prozentfür jeden Monat, den der Kreditnehmer den Vertrag im Vorausunterschreibt.Wann ist ein Forward-Darlehen sinnvoll?Kreditnehmer, deren Darlehen in ein bis drei Jahren auslaufen, unddie bereits jetzt auf der Suche nach günstiger Anschlussfinanzierungsind, profitieren von dem Forward-Darlehen. Denn sie behalten dieaktuell niedrigen Zinsen und schaffen so Planungssicherheit. Dass dieZinsen noch stärker sinken, gilt als unwahrscheinlich. "Eine moderateZinssteigerung wird mittelfristig jedoch nicht zu umgehen sein",ergänzt Scharfenorth.Forward-Darlehen ermöglichen Geldersparnis oder erzeugen imschlimmsten Fall noch mehr Kosten. Aus diesem Grund sind ausführlicheBeratung, Angebotsvergleich sowie das Einbeziehen individuellerFinanzsituation unerlässlich für die richtige Beurteilung einesForward-Darlehens. Weiterführende Informationen zurAnschlussfinanzierung, ein Baufinanzierungsrechner sowie einVergleich unterschiedlicher Finanzierungskonditionen findenInteressierte unter https://www.baufi24.de/anschlussfinanzierung/