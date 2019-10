Für unermüdlichen Einsatz gegen Antisemitismus: ASB verleiht Annemarie-Renger-Preis an Charlotte Knobloch (FOTO)

Berlin (ots) -Der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. hat gestern Abend zumsechsten Mal den nach seiner früheren Präsidentin benanntenAnnemarie-Renger-Preis verliehen. Die Auszeichnung erhielt in diesemJahr Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischenKultusgemeinde München und Oberbayern, für ihren unermüdlichenEinsatz gegen den Antisemitismus."Charlotte Knobloch erhebt ihre Stimme gegen den in unsererGesellschaft erneut aufflammenden Rechtspopulismus immer wieder klarund couragiert. Das beeindruckt uns, und das möchte der ASB heutewürdigen", erklärte der ASB-Bundesvorsitzende Knut Fleckenstein beider Preisverleihung in Berlin vor rund 200 Vertretern aus Politik,Verbänden und der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. "Im Namenaller Samariterinnen und Samariter möchte ich Ihnen, sehr geehrteFrau Knobloch, für Ihren Mut, Ihre Tatkraft und Ihre Offenheit vonganzem Herzen danken. Ihr hellwacher und kritischer Geist sollte unsallen ein Vorbild sein", so Fleckenstein. Kurz nach demantisemitischen Terrorangriff in Halle gelte es mehr denn je, einklares Wort zu sprechen, mahnte der ASB-Bundesvorsitzende: "Niewieder wollten wir wegsehen. Das haben wir uns versprochen. Und darummüssen wir spätestens jetzt genau hinsehen und handeln!"Der ASB war selbst Opfer von Rechtsextremismus, wurde 1933 von denNationalsozialisten verboten, enteignet und zerschlagen. Von den rund1.200 approbierten Ärzten im ASB waren die meisten jüdischerHerkunft.Charlotte Knobloch nahm den Preis nach eigenen Worten mit "großerDankbarkeit und Freude entgegen". Die Idee und das Ziel desAnnemarie-Renger-Preises seien heute aktueller als je zuvor. "DieIdeale, die mit dem Namen Annemarie Renger verbunden sind, müssen unsheute mehr denn je Richtschnur und Anleitung sein", sagte diePreisträgerin in ihrer Dankesrede. Die Spaltung der Gesellschaft, derHass, die Intoleranz, die immer weiter abnehmende Bereitschaft zumDialog und schließlich der Antisemitismus - alle diese Probleme habebereits auch Annemarie Renger als die großen Gefahren ausgemacht,denen die freiheitliche Demokratie tagtäglich begegnen müsse.Knobloch mahnte: "Die Fieberkurve unserer Demokratie sehe ich imSteigen begriffen. Dagegen aufzustehen bleibt daher unsereallergrößte und wichtigste Pflicht. Wenige gesellschaftliche Akteurehaben dies gründlicher verstanden als der Arbeiter-Samariter-Bund,der sich gelebte Selbsthilfe und die gegenseitige Unterstützung inZeiten von größter Bedürftigkeit von Anfang an auf die Fahnegeschrieben hat." Mit Blick auf die AfD sagte sie: "Dass einederartige Gruppierung, die ihre Verharmlosung dernationalsozialistischen Zeit geradezu zelebriert, in unserem Land inso breiter Front Wahlerfolge erzielen konnte, empfinde ich alsverstörend und als überdeutliches Anzeichen einer tiefergehendengesellschaftlichen Krise."Pressekontakt:Hilke VollmerLeiterin der Stabsstelle Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Tel: 030/ 2325786-122Mobil: 0172/ 2620597Email: h.vollmer@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell