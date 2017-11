Für die schönsten sattelfesten Urlaubserlebnisse - BILD

Wien (ots) - Zwtl.: Radreisen sind beliebt wie nie zuvorWas mit dem Donauradweg begann, wurde zu einer wunderschönenErfolgsgeschichte. Nach 29 Jahren präsentiert RAD + REISEN für dieSaison 2018 den neuen Katalog mit 129 Radreisezielen, ein Potpourriaus Europa und der ganzen Welt. Doch damit nicht genug, dasOnline-Angebot auf www.radreisen.at bietet noch weitere 120Reiserouten. Damit positioniert sich RAD + REISEN als einer derführenden Anbieter Europas.Zwtl.: Moderner Erlebnisurlaub für alleIndividualität, Service, Komfort und Erlebnis - das sind heute dieZutaten für einen perfekten Radreise-Urlaub. "Denn unsere Kundinnenund Kunden, die in der Mehrzahl jedes Jahr auf Rad-Urlaube setzen,haben ihre ganz persönlichen Ansprüche", so Margit Möth,Geschäftsleiterin von RAD + REISEN. "Deshalb haben wir uns bis heutezu einem Radreisen-Anbieter entwickelt, der eine enorme Bandbreitebietet und vor allem auf Innovationen setzt. Die neueste ist der sehrerfolgreiche Ausbau unserer Rad + Schiff-Reisen, die schon Monate imVoraus nahezu ausgebucht sind."Zwtl.: Aktiver Urlaub mit allem KomfortRad-Urlauber von heute wollen komfortable Reisen und Unterkünfte,ausgesuchte Routen, in entsprechenden Schwierigkeitsgraden sorgsamausgearbeitet, reibungsloser Transport des Reisegepäcks, modernsteTechnik bei den Leihrädern, einen Pannenservice, kurz: ein optimalesRundumpaket. Das alles bietet RAD + REISEN vom Start weg bis zurHeimreise. Aufsteigen, wohlfühlen und den Rest vergessen, ist dieDevise, die aktuell mit dem neuen "Flaggschiff", der MS Carissima,mit 4*-Service ideal umgesetzt wird. Denn gerade die Trend-UrlaubsartRad + Schiff, bei dem das Hotel mitreist, zeigt deutlich diegehobenen Ansprüche im Rad-Urlaub."Die Menschen suchen und bekommen das ungestörte Naturerlebnis,das Surren der Räder im Ohr, den Duft der Wiesen und Wälder in derNase, den Wind in den Haaren. Sie wollen schöne Etappenziele, eineEinkehr beim Heurigen oder in einem typischen Gasthaus am Wegesrand",resümiert Edgar Ginzler, Marketing und Vertrieb bei RAD + REISEN. "Esist die pure Freiheit, die das Radreisen so unvergleichlich macht."Zwtl.: Soweit die Räder tragenWer sich einmal freigeradelt und den Alltag hinter sich gelassenhat, weiß diese Erlebnisse und das Erreichen neuer Ziele zu schätzen.Und dem Erlebnis sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Ob bodenständigoder exotisch, entlang an Donau, Rhein oder Loire, an den KüstenKroatiens, Frankreichs oder Italiens, Inselhopping im Mittelmeer odergleich eine Tour auf der südafrikanischen Garden Route?Es gibt viele Ziele und wunderbare Wege dorthin. Mit dem Rad.Der einzige Ort, an dem man das Glück mit Füßen treten kann, istder Sattel eines Fahrrads.[Hier] (https://www.radreisen.at/katalogbestellung) können Sie denKatalog bestellen.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:RAD + REISEN GmbHEdgar GinzlerProduct & Sales Management+43 1 405 38 73 20eginzler@radreisen.atwww.radreisen.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19508/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: RAD + REISEN GmbH, übermittelt durch news aktuell