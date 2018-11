Für saubere Raumluft: Lackmöbel ohne Lösemittel / Neues Herstellungsverfahren für Hochglanzlack soll Raumluft verbessern - DBU gibt rund 332.000 Euro

Leipzig (ots) - Die Luftqualität an deutschen Straßen wird immerhäufiger in der Öffentlichkeit diskutiert. Doch auch in Gebäudenkönnen beispielsweise Lösemittel in Möbeln, Fußbodenbelägen oderanderen Einrichtungsgegenständen Schadstoffe an die Luft abgeben. Einneues Projekt der Firma Innovative Oberflächentechnologien (IOT,Leipzig) will dazu beitragen, dass diese künftig besser wird. Dabeiwird das Unternehmen fachlich und finanziell mit rund 332.000 Eurovon der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.DBU-Generalsekretär Alexander Bonde überreichte heute dasBewilligungsschreiben an Projektleiter Prof. Dr. Reiner Mehnert.Unterstützt wird IOT bei dem Projekt vom Leibniz-Institut fürOberflächenmodifizierung (IOM, Leipzig). "Kann die Idee erfolgreichumgesetzt werden, wird nicht nur die Luftqualität in geschlossenenRäumen verbessert. Sie kann auch helfen, Rohstoffe zu schonen undEnergie zu sparen", sagte Bonde bei der Übergabe.Mit neuem Verfahren Lackfolien herstellen, die ohne LösemittelauskommenDamit Küchen oder andere Möbel das Prädikat Hochglanz erhalten,würden sie mit einer speziellen Folie in Klavierlack-Qualitätbeschichtet. "Dafür wird eine sehr glatte Folie mit speziellem Lackbeschichtet, der bis zur Hälfte aus Lösemitteln besteht. Anschließendmuss die Folie getrocknet und unter ultraviolettem Licht gehärtetwerden", erläutert Mehnert das bisherige Verfahren. Der Vorgangbenötige jedoch viel Energie und Rohstoffe - allein für deneuropäischen Möbelmarkt würden für die rund 100 MillionenQuadratmeter Folie 300 bis 500 Tonnen Lösemittel und 1.200Megawattstunden Energie verbraucht. IOT und IOM wollen nun spezielleLacke entwickeln, die ohne Lösemittel die zum Herstellen vonHochglanzfolien notwendige Dünnflüssigkeit haben. Zusätzlich soll dieFarbe beim Auftragen auf die Folie mechanisch so bearbeitet werden,dass die für den Hochglanzeffekt verantwortliche, sehr ebeneOberfläche entsteht.Beim Aushärten soll Verfahren aus früherem DBU-Projekt helfen"Für den zweiten Schritt - das Aushärten der Lackschicht mithilfevon ultraviolettem Licht - wollen wir zudem ein Verfahren nutzen, daswir im Rahmen eines fast abgeschlossenen DBU-Projektes erfolgreichweiterentwickelt haben", so Mehnert weiter. "Dank dieses weltweiteinzigartigen Verfahrens können wir auf die ansonsten benötigtenRezepturbestandteile zum Start der Aushärtereaktion verzichten. Diesesind teuer, knapp am Markt und deren Rückstände in der Lackschichtbelasten die Luft in den Räumen, in denen die Möbel später stehen."Zudem werde insgesamt weniger Lack aufgetragen. Schon jetzt hättenverschiedene Firmen Interesse an diesem Verfahren bekundet, dieVerhandlungen würden laufen. Bonde: "Das Projekt hat Modellcharakter.Anwendungsmöglichkeiten in anderen Branchen versprechen einen breitenNutzen und damit große Umweltentlastung."Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Julie MilchKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-5210171|3812888Telefax: 0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell