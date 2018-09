Für saubere Luft in Stuttgart: Landesregierung Baden-Württemberg muss Zwangsgeld zahlen

Berlin (ots) - Verwaltungsgericht Stuttgart gibt Antrag derDeutschen Umwelthilfe auf Verhängung eines Zwangsgeldes gegen dieLandesregierung Baden-Württemberg statt - Weiteres Zwangsgeldangedroht, wenn Diesel-Fahrverbote nicht bis November in denLuftreinhalteplan aufgenommen werden - DUH will wirkungsvolleDiesel-Fahrverbote inklusive Euro 5 Diesel ab 2019 sicherstellenDie Landesregierung Baden-Württemberg muss im Verfahren derDeutschen Umwelthilfe (DUH) für die "Saubere Luft" in Stuttgart einZwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro zahlen. Dies hat dasVerwaltungsgericht Stuttgart mit Beschluss vom 21. September 2018festgelegt. Ein weiteres Zwangsgeld wird angedroht, fallsDiesel-Fahrverbote für Fahrzeuge der Abgasnorm Euro 5 nicht bisNovember 2018 in den Luftreinhalteplan aufgenommen werden. Die DUHbegrüßt diesen Beschluss und fordert die Landesregierung auf, denStuttgarter Bürgern endlich ihr Recht auf saubere Luft zugewährleisten und zonale Fahrverbote auch für Euro 5 Diesel abSeptember 2019 entsprechend vorzubereiten."Es ist erschreckend, dass wir mit der Verhängung einesZwangsgelds die Landesregierung dazu zwingen müssen, Recht und Gesetzzu beachten. Es geht um die Durchsetzung der 'Sauberen Luft' in derschmutzigsten Stadt Deutschlands. Hierfür muss die Landesregierungnun konsequent die Diesel-Fahrverbote auf Euro 5 Fahrzeuge ausdehnen.Die aktuell in Berlin diskutierten Hardware-Nachrüstungen müssenschnell beschlossen werden. Nur Diesel-Fahrzeuge, die auf der Straßeso sauber sind wie im Labor, werden von Fahrverboten befreit sein",so Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in dem Verfahren vertritt,ergänzt: "Führt auch das Zwangsgeld nicht zur gefordertenFortschreibung des Luftreinhalteplans, werden wir zu weiterenZwangsmitteln greifen, die uns das Zivilprozessrecht bietet. Diesessieht Zwangsgelder bis 25.000 Euro oder Zwangshaft gegen den für dieEntscheidung zur Nichtumsetzung des Urteils verantwortlichenVertreter des Landes Baden-Württemberg vor. Wir hoffen, dass dieLandesregierung den Ernst der Lage erkennt. Eine weitere Verweigerungder gerichtlich angeordneten Diesel-Fahrverbote wird kurzfristig zurBeugehaft der politisch Verantwortlichen führen."Hintergrund:Im DUH-Verfahren für "Saubere Luft" in München hatte derBayerische Verwaltungsgerichtshof mit Schreiben vom 24. August 2018angekündigt, die Frage der Zwangshaft durch den EuropäischenGerichtshof (EuGH) klären zu lassen. Die DUH rechnet mit demVorliegen einer Entscheidung noch in 2018. Eine Entscheidung des EuGHwäre auch für alle anderen Verwaltungsrechtsverfahren der DUH für"Saubere Luft" rechtlich bindend.Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte die Landesregierung am 27.Juli 2018 dazu verurteilt, bis zum 31. August 2018 Diesel-Fahrverbotefür Euro 5 Diesel-Fahrzeuge in den Luftreinhalteplan aufzunehmen. Dadie Landesregierung dem erneut nicht nachkam, stellte die DUH am 31.August 2018 einen Antrag auf Festsetzung des bereits mit Beschlussvom 27. Juli 2018 durch das Verwaltungsgericht Stuttgart angedrohtenZwangsgeldes in Höhe von 10.000 Euro.Links: Beschluss zur Festsetzung eines Zwangsgeldes:http://l.duh.de/p180924aPressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH0171 3649170, resch@duh.deProf. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Kanzlei Geulen & Klinger, Berlin0171 2435458, klinger@geulen.comDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell