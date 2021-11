Für personalisierte und inhaltsbasierte Customer Experiences: Acxiom kooperiert mit Adobe

Finanztrends Video zu Adobe



Frankfurt am Main (ots) -- Acxioms Real Identity(TM) wird in Adobes Experience Plattform integriert, um die Lücke zwischen MarTech- und AdTech-Ökosystemen zu schließenDas Customer Intelligence Unternehmen Acxiom, das mit seinem breiten Angebot an Data-Driven Marketing Solutions Marketern weltweit ermöglicht, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, um so für eine relevante Customer Experience zu sorgen, gibt die Partnerschaft mit Adobe bekannt. Um digitale Personalisierung, Anzeigenschaltung sowie Identity Resolution und Management zu ermöglichen, wird Acxioms Real Identity(TM) nahtlos in die Adobe Experience Plattform, ein offenes System für umfangreiche Kundenerkenntnisse, integriert.Die neue Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, potentielle Kunden über verschiedene Kanäle zu erkennen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Mit Hilfe von Acxioms über 50-jähriger Erfahrung im Bereich datenschutzkonformes Daten- und Identity-Management, können Unternehmen relevante Customer Experiences schaffen. Nutzer der Adobe Experience Plattform können nun auch den gesamten Umfang, die Geschwindigkeit und die Präzision der preisgekrönten Real-Identity-Technologie von Acxiom mit Daten aus mehr als 50 Ländern verwenden und so das volle Potenzial von Adobes Real-Time Customer Data Plattform erschließen.Kunden, die bereits eine Kombination aus Acxioms Real Identity und Adobes Experience Plattform verwendet haben, konnten eine bis zu fünfmal höhere Erkennungsrate von authentifizierten Website-Besuchern notieren. Diese wurden im Rahmen von bezahlten Medienkampagnen identifiziert.Da Third Party Cookies von Drittanbietern immer weiter an Bedeutung verlieren, gehen viele Unternehmen im gesamten Marketing- und AdTech-Bereich dazu über, personenbezogene Daten auf der Grundlage von Einwilligungen zu verwenden. Das Problem an dieser Vorgehensweise: Die Einwilligung müssen sie direkt von ihren Kunden erhalten. Der Zusammenschluss von Acxioms Real Identity und Adobes Experience Plattform wird den Unternehmen ermöglichen, einen Datenpool aufzubauen, der auf den erhaltenen Einwilligungen basiert. Die innovative Partnerschaft zwischen Acxiom und Adobe revolutioniert das Identity-Modell, indem sie das Unternehmen in den Mittelpunkt stellt und alle Third Party-, Technologie- oder Identity-Daten von Drittanbietern in das Identity-Management des Unternehmens einbezieht. Dies ermöglicht Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Identity-Lösung und ihr Datenökosystem. Um weniger von Drittanbieter-Cookies in eigenen und bezahlten Medien abhängig sein zu müssen, können zum Beispiel unternehmenseigene Identity-Graphen mit dazugehörigen Diensten zur Verwaltung von Daten erstellt werden."Nutzer der Adobe Experience Plattform können nun auch den gesamten Umfang, die Schnelligkeit und die Präzision der preisgekrönten Real-Identity-Technologie von Acxiom verwenden und damit über das ganze Potenzial von Adobes Real-Time Customer Data Plattform verfügen", so Eugene Becker, General Manager und Executive Vice President bei Acxiom. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Adobe, da sie eine viel engere Verbindung zwischen dem Identity-Management eines Unternehmens und den vielen Kanälen, über die sie potentielle Kunden erreichen, ermöglicht.""Wir sind begeistert von der Kooperation mit Acxiom, einem Unternehmen, das über mehr als 50 Jahre Erfahrung in den Bereichen Identity und Daten verfügt. So können wir unseren Kunden den Zugang zu einer konfigurierbaren Suite von Connected-Identity-Funktionen bieten, mit denen sie ihre Real-Time-Personalisierung verbessern können", so Tony Sanders, Senior Director for Americas Partner Sales bei Adobe. "Unternehmen werden die neuen Möglichkeiten schätzen, potentielle Kunden zu identifizieren und besser zu verstehen, um so ein relevanteres Engagement zu erreichen - was letztendlich zu höheren Umsätzen führen wird."Real Identity, die Acxiom-Lösung für die Verwaltung von personenbezogenen Daten, ist der Gewinner des MarTech Breakthrough Awards 2020 für die beste "Overall MarTech Solution". Acxiom ist der einzige Anbieter, der im "The Forrester Wave(TM): Customer Database and Engagement Agencies, Q1 2021"-Report die maximal erreichbare Punktzahl für die Kriterien First-Party-PII-Management und prinzipientreue Datenpraktiken erhielt.Weitere Informationen zu Acxioms Real Identity-Lösung finden Sie unter https://www.acxiom.de/identity-resolution/.Über AcxiomAcxiom ist ein Customer Intelligence Unternehmen, das People-Based Marketing über alle relevanten On- und Offlinekanäle und den Single Customer View anbietet. Acxiom macht Daten und Insights einfach und sicher nutzbar, überall dort, wo sie benötigt werden. Sein breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions ermöglicht Marketern weltweit, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, um für eine ansprechende und relevante Customer Experience zu sorgen und so den Erfolg ihres Businesses nachhaltig zu steigern. Pressekontakt:markengold PR GmbHAnja Wiebensohn / Franziska NaumannMünzstraße 18, 10178 BerlinTel.: +49(0)30 / 219 159-60Acxiom@markengold.deOriginal-Content von: Acxiom, übermittelt durch news aktuell