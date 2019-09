Hamburg (ots) -Laut einer 2018 veröffentlichten Studie (http://ots.de/JoycHE) vonDeezer hören wir ab dem 30. Lebensjahr auf, neue Musik zu entdeckenund das, obwohl fast die Hälfte der befragten Teilnehmer liebend gernneue Künstler kennenlernen würde. Dieses Problem löst die von Nuukund Warner Music entwickelte Voice App "Song des Tages" für dieSprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant.Mit "Alexa, starte Song des Tages" oder "Hey Google, rede mit Songdes Tages" kann sich der Nutzer täglich inspirieren lassen. Der Clou:Jedes Lied wird mit einer kurzen Anekdote vorgestellt. Hat man Glückspricht der Künstler sogar selbst zu einem. Gleichzeitig gestartetist Warner Music mit einen Instagram-Kanal an, der das Programmerfolgreich vermarktet."Mit Song des Tages ist Warner Music ein Konzept gelungen, dasStreaming, Sprachassistenten und Smartspeaker intelligent verbindet.Dank täglich wechselnden Liedern ist es die perfekte Abwechslung fürden Alltag der Nutzer" so Martin Sinn, Head of Assistant Technologiesbei Nuuk."Nuuk entwickelt seit 2016 Lösungen für Kunden unter anderem ausder IoT- und Medien-Industrie. Geschäftsführer Alexander Köhn siehtder Zukunft von Voice Apps positiv entgegen: "Die technischenFähigkeiten der beiden großen Anbieter Amazon Alexa und GoogleAssistant nehmen stetig zu. Parallel dazu steigt die Anzahl anUnternehmen, die eine Voice App für ihre Inhalte auf den Plattformsehen wollen. Wir sehen das positiv: Der Nutzen für denEndkonsumenten von Sprachassistenten wächst."Über die Nuuk GmbHDas Team der Hamburger Digitalagentur Nuuk verfügt überlangjährige Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für mobileEndgeräte. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von "Skills"bzw. "Actions", die digitale Assistenten wie Amazon Alexa oder GoogleAssistant um neue Funktionen erweitern. Gegründet wurde die Nuuk GmbHim Jahr 2016 von Alexander Köhn und Nils Kassube. Nuuk sitzt amRödingsmarkt im Herzen Hamburgs.Pressekontakt:Nuuk GmbH, Verena MisdorfTel. 040 537 998 703E-Mail vm@nuuk.deOriginal-Content von: Nuuk GmbH, übermittelt durch news aktuell