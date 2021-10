Für noch mehr Umweltschutz: Knuspr bietet 100% recycelte Taschen für Zustellung an

Garching (ots) -Knuspr, der neue Online-Lebensmittelhändler in Deutschland, geht das Thema Verpackungsmüll aktiv an: Alle Kunden haben nun die Wahl zwischen wiederverwendbaren Taschen aus recycelten PET-Flaschen oder herkömmlichen Papiertaschen."Wir legen großen Wert auf den Austausch mit unseren Kunden. Auf deren vielfachen Wunsch haben wir eine Alternative entwickelt, um die Abfallmenge im Haushalt zu reduzieren. Unsere Kunden müssen keine Taschen mehr entsorgen, sondern geben sie bei der nächsten Lieferung bequem unseren Boten einfach wieder mit", wie Erich Comor, Geschäftsführer von Knuspr, erklärt.Laut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit fielen im Jahr 2018 allein in Deutschland insgesamt 18,9 Millionen Tonnen Verpackungsabfall an - das entspricht einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Volumen von 227,5 Kilogramm. "Die Einführung der Mehrwegtaschen aus recyceltem Kunststoff oder Polyester ist für uns daher ein logischer und sinnvoller nächster Schritt für den Klima- und Umweltschutz", so Erich Comor.Die Taschen werden aus recycelten PET-Flaschen gefertigt und sind für den wiederholten Einsatz und Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert. Sie können vielfach verwendet werden, bevor sie am Ende ihres Lebenszyklus vollständig recycelt werden. Im Vergleich zu Papiertüten, die in der Regel nur einmal genutzt werden, werden die neuen Mehrwegtaschen im Schnitt ca. 25 Mal öfter verwendet, bevor sie recycelt werden. Zudem haben die Taschen auch eine deutlich höhere Tragfähigkeit, sodass bei einem Einkauf weniger Taschen zum Einsatz kommen.Fällt die Entscheidung bei zukünftigen Einkäufen auf eine solche umweltfreundliche Kunsstofftasche, kann diese bei der Bestellung via Onlineshop oder App einfach im Menü "Einpacken" unter "Wiederverwendbare Taschen" ausgewählt werden. Damit der Mehrweg-Kreislauf erfolgreich gelingt, nehmen die Knuspr-Boten leere Taschen beim Folgeeinkauf entgegen.Um hygienische und ästhetische Standards gleichermaßen sicherzustellen, werden die Taschen nach jedem Einsatz professionell gereinigt und, je nach Zustand, wiederverwendet oder entsorgt. Auch, wenn für die Umstellung auf die neuen wiederverwendbaren Taschen ein einmaliges Pfand von 10 Euro berechnet wird, bleibt der Service kostenfrei. Die Umstellung kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Der Pfandbetrag wird dann erstattet.KnusprKnuspr ist ein neuer Online-Lebensmittelhändler in Deutschland. Das Markenzeichen des Pure Players: Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Mehr als 95% seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. Mehr als 30% des Sortiments stammt von regionalen Anbietern, wie Metzgereien und Bäckereien. Mit diesem innovativen Konzept sieht sich Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will.Pressekontakt:Sabrina Carolin ScheerSenior Manager PR and Internal CommunicationsRobert-Bosch-Straße 1585748 Garching bei MünchenE: sabrina.scheer@knuspr.deOriginal-Content von: knuspr, übermittelt durch news aktuell