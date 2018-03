"Für mich war es das Wichtigste, den Tod so nah erleben zu dürfen" - Jörg Pilawa spricht in GEO über den Tod seines Vaters (FOTO)

Hamburg (ots) -"Das letzte Jahr pflegten wir meinen Vater zu Hause. Ich erlebteihn bis zum letzten Atemzug. Das hat mich geprägt." Mit dem MagazinGEO (Nr. 4/2018, jetzt im Handel) sprach Fernsehmoderator Jörg Pilawaerstmals über den Tod seines Vaters. Sein Vater habe die eigenenWünsche und Träume aufgeschoben: "Er ging früh in Rente, ist dannaber krank geworden. Er hatte keine Chance, seine Träume zuverwirklichen." Die Erfahrung mit dem Tod seines Vaters brachte denFernsehmoderator seiner eigenen Familie näher: "2006 hatte ich dieerfolgreichste Fernsehsendung am Vorabend, ich verdiente gut. Dannzog ich mich raus. Neun Monate reiste ich mit meiner Familie um dieWelt. Das hat uns eng zusammengebracht. Diese Entscheidung hätte ichnicht getroffen, wenn ich das Sterben meines Vaters nicht miterlebthätte."Neben Jörg Pilawa erzählen in GEO auch Schauspielerin JasminWagner, Moderator Jürgen Domian und Gastronom Christian Rach, wieihnen das Nachdenken über den eigenen Tod geholfen hat, ein erfülltesLeben zu führen.Der vollständige Artikel ist in der aktuellen Ausgabe von GEO zufinden (Titelthema: "Das erfüllte Leben - und warum Nachdenken überden Tod dafür so wichtig ist").Diese Meldung ist mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Christine HallerPR/Kommunikation GEO20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 72 88E-Mail haller.christine@guj.deInternet www.geo.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO, übermittelt durch news aktuell