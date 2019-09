"Für mich ist das Kopftuch wie Yoga oder Singen" - Muslima und Atheistin streiten in der stern-DISKUTHEK über die Vereinbarkeit von Feminismus und Kopftuch

Hamburg (ots) - Kopftuch und Feminismus - ist das ein Widerspruch?In der neuen DISKUTHEK-Folge streiten die Journalistinnen MerveKayikci und Pola Sarah Nathusius über die Frage, ob Kopftuch undFeminismus wirklich so unvereinbar sind. Kayikci ist praktizierendeMuslima und trägt seit vielen Jahren Kopftuch, Nathusius spricht inihrem Podcast "Das F-Wort" mit verschiedensten Gästen überFeminismus.In dem Debattenformat des stern auf Youtube nehmen die beidenFrauen das Kopftuch nicht nur als vermeintliches Unterdrückungssymbolin den Blick, sondern auch als religiösen Ausdruck mit großemDeutungsspielraum. Pola, die auf eine katholische Mädchenschulegegangen ist und sich vom Glauben vollkommen entfernt hat, will Staatund Religion strikt trennen und deshalb keine Kopftücher inGerichtssälen oder Klassenzimmern sehen. "Meine Haltung dazu ist:Wenn du Kopftuch trägst, dann kannst du mit diesem Kopftuch keineRichterin sein, [...] weil das nun mal eine Möglichkeit ist, um einegewisse Grundneutralität in den Rechtsstaat reinzubringen", sagt sie.Merve widerspricht dem entschieden: "Das ist für mich als gläubigerMensch ein neutrales Kleidungsstück."Das Kopftuchverbot innerhalb des öffentlichen Dienstes zählt fürMerve zu den Faktoren, die weibliche Selbstbestimmung verhindern:"Der erste Schritt zur Emanzipation oder Selbstbewusstsein zugewinnen oder nicht unterdrückt zu werden, ist doch nun mal Bildungoder Arbeit - also selbst für sich sorgen zu können. Und genau daswird den Frauen eben nicht ermöglicht, die Kopftuch tragen."Die ganze DISKUTHEK-Folge sehen Sie am Donnerstag, 12. September,ab 17 Uhr auf www.stern.de/diskuthek oder www.youtube.com/stern.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern-DISKUTHEKfrei zur Veröffentlichung. Sendefähiges Bewegtbildmaterial für dieredaktionelle Berichterstattung erhalten Sie über u.g. Pressekontakt.Pressekontakt:Ewgenia Klaschik,Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon: 040 - 3703 6336,klaschik.ewgenia@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell