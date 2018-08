Für mehr Bewegung am Arbeitsplatz - Aktiv-Bürostühle von Wilkhahn mit AGR-Gütesiegel ausgezeichnet (FOTO)

Bremervörde (ots) -Wir tun es im Büro, im Auto, in der Bahn, am Esstisch und auf demSofa: Die Rede ist vom Sitzen. Dabei ist längst bekannt: Sitzen istdas neue Rauchen. Wer fast den ganzen Tag im Sitzen verbringt,riskiert gesundheitliche Probleme - allen voran Rückenschmerzen undVerspannungen. Um dies zu vermeiden, gibt es im Büro mittlerweileinnovative Lösungsansätze, um den sitzenden Arbeitsplatz zurevolutionieren. Die Idee dahinter: Wenn schon sitzen, dann vorrangigbewegtes Sitzen - zum Beispiel mit den Aktiv-Bürostühlen IN, ON, undAT von Wilkhahn, die für ihr ergonomisches Sitzkonzept nun mit demGütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. ausgezeichnetwurden.Der Schlüssel zu einem gesunden Rücken ist Bewegung, denn derganze Körper des Menschen ist auf Bewegung ausgerichtet.Stundenlanges, starres Sitzen im Büro ist deswegen einewidernatürliche Haltung, die nicht nur dem Rücken massiv schadenkann. Kein Wunder also, dass mit steigender Anzahl derBüroarbeitsplätze auch die Anzahl der Rückenschmerzpatienten stetigzunimmt - eine Entwicklung, die schon vor rund 40 Jahren ihren Anfangnahm. Da sich das Sitzen im Büro jedoch kaum vermeiden lässt, beganndie Firma Wilkhahn aus dem niedersächsischen Bad Münder, bereitsMitte der 1970er Jahre nach Lösungen für diese Problematik zuforschen. Das Ergebnis war 1980 ein neuartiger Bürostuhl, der sichvon allen bisher bekannten Bürostühlen unterschied und das dynamischeSitzen kultivierte. Bis heute entwickelt das Unternehmen seinerückengerechten Bürositzmöbel stetig weiter und hat damit nun auchdie medizinischen Experten der AGR überzeugt.Bewegtes Sitzen - dem Rücken zuliebeDer Rücken profitiert enorm davon, wenn das Sitzen keine starre,unbewegte Angelegenheit ist, sondern der Bürostuhl möglichstvielfältige und zahlreiche Bewegungsimpulse setzt. Um mit demAGR-Gütesiegel als besonders rückengerecht ausgezeichnet zu werden,sind für Aktiv-Bürostühle also ausgeklügelte Konzepte gefragt. Diewichtigste Voraussetzung: Der Rücken muss während des Sitzens stetigin Bewegung bleiben. Ein Beispiel für ein AGR-zertifiziertesdynamisches Sitzkonzept bieten die Bürostuhl-Modelle IN, ON und ATvon Wilkhahn, die dank ihrer 3D-Trimension-Technologie fließendeBewegungen in alle Richtungen stimulieren. Kernelement sind dabei dieunabhängig voneinander beweglichen, mit der Rückenlehne gekoppeltenSitzhälften, die bewirken, dass selbst kleinste Gewichtsverlagerungenauf den Bürostuhl übertragen und in Haltungswechsel übersetztwerden. So entstehen immer wieder neue Bewegungsanreize, die für einausbalanciertes, dynamisches Sitzverhalten sorgen. IndividuelleVerstellmöglichkeiten gewährleisten, dass sich die Büromöbel aufverschiedene Nutzer anpassen lassen. Das positive Ergebnis desExpertengremiums deckt sich mit den Ergebnissen aus Wissenschaft undForschung: In drei Studien der Deutschen Sporthochschule Köln wurdedas Trimensions-Konzept von Wilkhahn als körperkonform,konzentrationsfördernd und rückenfreundlich bestätigt.www.agr-ev.de/aktiv-buerostuehleÜber die AGRSeit über 20 Jahren widmet sich die Aktion Gesunder Rücken derPrävention und Therapie der Volkskrankheit Rückenschmerzen. WichtigerTeil der Arbeit ist die Vergabe des AGR-Gütesiegels "Geprüft &empfohlen", mit dem besonders rückengerechte Alltagsgegenständeausgezeichnet werden können. Weiterführende Informationen zumGütesiegel gibt es unter www.ruecken-produkte.dePressekontakt:Aktion Gesunder Rücken e. V.Detlef DetjenStader Straße 627432 Bremervörde04761-9263580detlef.detjen@agr-ev.dewww.agr-ev.deOriginal-Content von: Aktion Gesunder Rücken e. V., übermittelt durch news aktuell