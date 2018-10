"Für lebendige Quartiere brauchen wir das Engagement der privaten Pflegeeinrichtungen" / CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Razavi lobt innovative Pflege- und Unterstützungsangebote privater Träger

Stuttgart (ots) - Für die baden-württembergischeLandtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende derCDU-Landtagsfraktion Nicole Razavi stand nach einem Praxistag inPflegeunternehmen in Böhmenkirch außer Frage, dass für dieEntwicklung und Gestaltung von lebendigen Quartieren das Engagementvon privaten Pflegeeinrichtungen notwendig ist. In der TagespflegeBöhmenkirch der Mobilen Hilfe Kuchen und beim ambulanten PflegedienstMirijam Care Böhmenkirch - beide sind Mitglieder im Bundesverbandprivater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) - hatte sich dieCDU-Politikerin gut miteinander verzahnte Versorgungsstrukturen fürpflegebedürftige Menschen angesehen.Der demografische und gesellschaftliche Wandel erfordere eineinnovative Struktur des Zusammenlebens in Baden-Württemberg, betonteRazavi. Das Land gestalte diesen Prozess mit dem Projekt "Quartier2020" und setze dabei auch auf die Ideen der privaten Träger. "Ichbin froh, dass gerade im ländlichen Raum Unterstützungs- undPflegeangebote für hilfebedürftige Menschen verfügbar sind. Dasstellen auch private Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen sicher",so die Landtagsabgeordnete.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über1.000 in Baden-Württemberg) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Stefan Kraft, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 0711/960 49 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell