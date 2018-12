Für jeden Mitarbeiter, immer & überall: Schaeffler und BARMER setzen auf die Gesundheitscommunity PROFESSION FIT! (FOTO)

Ergolding (ots) -Das globale Technologieunternehmen, die Schaeffler Technologies AG& Co. KG in Herzogenaurach, ist neuer Kunde von PROFESSION FIT.Gemeinsam mit der BARMER baut das Unternehmen bei der betrieblichenGesundheitsförderung (BGF) in Zukunft auf das digitale Programm desAnbieters aus Niederbayern.Mit der neuen App "Schaeffler Health Coach" verbessert sich dieGesundheitsförderung zusätzlich. "Bisher war es oft schwierig, alleunsere Kolleginnen und Kollegen an allen Standorten mit unseremanalogen BGF-System zu erreichen", erklärt Ralf Hosse, LeiterCompetence Center Environment, Health & Safety bei Schaeffler. "Mitdem gemeinsam mit PROFESSION FIT entwickelten Schaeffler Health Coachkönnen wir jetzt auf digitalem Weg eine viel nachhaltigereGesundheitsförderung betreiben - für jeden Mitarbeiter, immer undüberall."Ab sofort nutzt der global tätige Automobil- undIndustriezulieferer deutschlandweit das gesamteMultikomponentensystem von PROFESSION FIT mit App und Dashboard sowieweiteren exklusiven Spezialprogrammierungen. "Der Schaeffler HealthCoach verknüpft unser analoges BGF-System mit den Vorteilen derdigitalen Gesundheitskommunikation", sagt Ralf Hosse.Als gesetzliche Krankenversicherung unterstützt die BARMER denEinsatz von PROFESSION FIT bei Schaeffler. "Jeder Mitarbeiter hatsein Rezept, gesund zu bleiben. Bei Schaeffler findet er passende,attraktive Angebote in seiner Nähe und kann so die eigeneGesundheitsförderung abwechslungsreich und individuell selbstgestalten", erklärt Anna Hilsberg aus dem Bereich BGM der BARMER.Auch Bernhard Schindler, Geschäftsführender Gesellschafter beiPROFESSION FIT, freut sich: "Schaeffler ist unser bisher größterKunde", sagt er. "Darauf bin ich gemeinsam mit meinem großartigenTeam sehr stolz! Ich halte nichts von Pilotprojekten. Darum freue ichmich, dass alle Schaeffler-Mitarbeiter im System eingebunden wurden."Seit zwei Jahren ist PROFESSION FIT mit seiner innovativen Formder digitalen, betrieblichen Gesundheitsförderung in Deutschland undÖsterreich auf dem Markt. "Wir konnten schon viele größereUnternehmen nachhaltig überzeugen", sagt Bernhard Schindler. "Mit derSchaeffler Gruppe als neuem Kunden setzt sich unsere Erfolgsserie nunfort."Pressekontakt:Profession Fit BGF GmbHJasmin JobstAlte Regensburger Str. 26Businesstower84030 Ergoldinge-mail jasmin.jobst@profession-fit.deTel. 0871/66008129Original-Content von: Profession Fit BGF GmbH, übermittelt durch news aktuell