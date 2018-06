Für jede Überraschung gut: Steca auf der Intersolar 2018

Memmignen (ots) - "Wir regeln das. Neu³", lautet das Motto desAllgäuer Elektronik-Spezialisten Steca. Nicht nur, dass im Januar dieGeschäftsleitung gewechselt hat, der Elektronik-Spezialist überraschtFachbesucher auf der Intersolar 2018 mit einer ganzen Reihe völligneuer Produkte.Ausgehend von zukünftigen Marktbedürfnissen präsentiert sich Stecaauf der Intersolar mit dem Slogan "Wir regeln das. Neu³" 1. mit neuenProdukten, 2. als starker Partner in Sachen Dienstleistung sowie 3.als neu aufgestelltes, innovatives Unternehmen. Sprich: Neu³ NeueProdukteIn Sachen Produktentwicklung hat Steca 2018 die Nase vorne: Sopräsentiert der Allgäuer Elektronik-Spezialist auf der IntersolarEurope, der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft,viele innovative Produktneuheiten sowie neue Serviceleistungen. Werim Bereich Photovoltaik, Energiespeicher oder Regenerative Wärme Rangund Namen hat, trifft sich vom 20. bis 22. Juni 2018 auf derwichtigsten Branchenplattform im Solar-Bereich. Bereits zum 19. Malist das Unternehmen als Aussteller vertreten und erfreut mit seinemfein abgestimmten Produktportfolio auch dieses Jahr wieder jede MengeFachbesucher.Brandneu: MPPT 3020 und 5020Wer einen MPPT Laderegler im mittleren Leistungsbereich benötigt,mit Grafikdisplay, Lastausgang und WLAN Option - kein Problem fürSteca: für all dies stellt der Allgäuer Elektronik-Spezialist nun denSolarix MPPT 3020 sowie den Solarix MPPT 5020 vor. Hier erhält derKunde über das integrierte LCD Display alle relevantenSysteminformationen, die zudem attraktiv und verständlich dargestelltwerden. Der Nutzer darf sich wieder auf die gewohntbenutzerfreundliche Bedienung der neuen Steca-Regler freuen. Dank desintegrierten Lastausgangs können Gleichstromverbraucher direkt an denRegler angeschlossen und darüber gesteuert werden, zum Beispiel fürumfangreiche Nachtlichtfunktionen bei Beleuchtungssystemen. Selbst anRemote Monitoring hat Steca gedacht: über optionales WLAN-Zubehörlassen sich Systeme mit den neuen Reglern auf einfachste undkostengünstigste Weise von überall aus überwachen.Solarix PLI 2400-24Der neue Hybridwechselrichter Solarix PLI 2400-24 schafft es, denbeliebten "Alleskönner" PLI 5000-48 zu einer ganz neuen Familie zuerweitern. Das All-In-One-Gerät ermöglicht die Versorgung vonVerbrauchern mit 230 V AC, lädt die Batterie mit einem integriertenMPPT-Laderegler und erlaubt gleichzeitig die Verbindung zu einemGenerator. Das jüngste Familienmitglied PLI 2400-24 macht dieAnwendung jetzt auch im Bereich von 24 V möglich. Somit erweitertSteca sein Portfolio auch auf den kleineren Leistungsbereich, derbesonders bei mobilen Anwendungen gefragt ist, und schafft es, dasseine ganz neue Nutzerschicht von den bewährten Vorteilen des Gerätsprofitiert.coolcept fleXAuch die beliebte coolcept fleX-Reihe wurde völlig überarbeitet.Die neue coolcept fleX-Plattform ist offen in Bezug auf ihrezukünftige Anwendung, aber immer noch auf nur einer einzigen Platinerealisiert. Dieses sehr kleine Format erlaubt die Verwendung vonStandardkomponenten für Leiterplatten. Das macht die Produktreihenicht nur sehr simpel in der Montage, sondern sorgt ebenfalls fürbeste Lebensdauer und einen unvergleichlich günstigen Preis. DieseAll-in-One-Lösung bietet Funktionen für ganz verschiedene Anwendungenund ist sogar in Bezug auf den Leistungsbedarf skalierbar: Ob eineroder mehrere MPPTs, Hochvolt- oder Niedervolt-Speicher, mit oder ohneNotstromversorgung - alles ist möglich. Somit bietet Steca einganzheitliches Konzept für Energieerzeugung, Verbrauch, Speicherungund Einspeisung.Neue ServicesMit der sunCloud bietet Steca jetzt noch mehr Dienstleistung an.Ziel des Elektronik-Spezialisten ist, dass der Anwender der sunCloudimmer und von überall Zugriff auf alle Systeme und Produkte hat.Gerade im Bereich Service hebt sich Steca deutlich vom Wettbewerb abund ist permanent bestrebt, seine kundenfreundlichenDienstleistungsangebote weiter zu optimieren.Neuer SpiritUnter dem Motto "Neuer Spirit" verschreibt sich Steca ganz denAnforderungen des Marktes. Ziel ist es, Trends frühzeitig zu erkennenund proaktiv mit den Kunden gemeinsam umzusetzen. Ausgehend vonzukünftigen Marktbedürfnissen entwickelt Steca innovative Lösungen,sei es als Produkt, Dienstleistung oder in Kombination aus beidem.Als innovatives Elektronikunternehmen nachhaltig gewachsen,bündelt das Unternehmen langjährige Erfahrung und Innovationskraftals Hersteller von Produktlinien der Marke Steca in derSolarelektronik und auch als Elektronikdienstleister. Heute freutsich der Konzern über seine internationale Kundschaft. Er produziertauf über 29000 Quadratmetern mit mehr als 750 Mitarbeitern. DasMutterhaus am Standort Memmingen und ein weiteres Werk in Bulgariensichern den Erfolg des Unternehmens. Als Teil der PRIMEPULSE Gruppeverfügt Steca über ein internationales Netzwerk und eine solideGrundlage für strategisches Wachstum.Über Steca Elektronik GmbHSteca Elektronik aus Memmingen in Bayern steht seit über 40 Jahrenfür Ideen und Innovationen als Elektronikdienstleister. Darüberhinaus entwickelt und fertigt Steca in den Marktsegmenten Solar- undEnergietechnik führende Produkte unter eigenem Markennamen. Mit denbeiden Standorten in Deutschland und Bulgarien ist einezukunftsweisende Ausrichtung des Unternehmens sichergestellt. AlsTeil der PRIMEPULSE Gruppe verfügt Steca über ein internationalesNetzwerk und eine solide Grundlage für strategisches Wachstum.Pressekontakt:Alexandra Wagner-SimmerAemilian-Öttlinger-Straße 3083543 Rott am InnFon 08039 9076-39Fax 08039 9076-38alexandra@wagner-simmer.deOriginal-Content von: Steca Elektronik GmbH, übermittelt durch news aktuell