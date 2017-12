Für den globalen Klimaschutz - KfW baut Klimafinanzierung in Indien aus

Frankfurt am Main (ots) -- Green Energy Corridors Finanzierungen erreichen vorzeitig 1 Mrd.EUR- 110 Mio. EUR für deutsch-indische Initiative für nachhaltigeStadtentwicklung- 15 Mio. EUR für nachhaltige Waldbewirtschaftung in derHimalaya-RegionDie KfW hat heute am Rande der deutsch-indischenRegierungsverhandlungen im Auftrag des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) neueFinanzierungspakete in Höhe von insgesamt 137 Mio. EUR in denBereichen Erneuerbare Energien, nachhaltige Stadtentwicklung undUmwelt- und Ressourcenschutz bereitgestellt. Sie sollen Indien beimKampf gegen den Klimawandel unterstützen."Mit unseren Klimafinanzierungen in Indien schaffen wir doppeltenMehrwert. Wir bekämpfen den Klimawandel und schaffen gleichzeitigPerspektiven für Millionen armer Menschen - beispielweise durch denZugang zu sauberer Energie, zu bezahlbarem öffentlichen Nahverkehroder zu Beschäftigung im ländlichen Raum", sagte Prof. Dr. JoachimNagel, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.Mit dem strategischen Großprojekt "Green Energy Corridors" sindDeutschland und Indien 2013 eine strategische Partnerschaft imZeichen der indischen Energiewende eingegangen, um spezielleStromtrassen für die Anbindung großer Solar- und Windparks an dasindische Stromnetz zu fördern. Finanzierungen in Höhe von einer Mrd.EUR wurden zu diesem Zweck über einen Zeitraum von fünf Jahrenzugesagt. Mit dem Abschluss des aktuellen Darlehensvertrags für GreenEnergy Corridors im Bundesstaat Maharashtra in Höhe von 12 Mio. EURkonnte das Finanzierungsziel nun deutlich vor dem Zeitplan erreichtwerden. Angesichts des großen Erfolges hat die Bundesregierungzusätzliche Mittel von bisher 400 Mio. EUR für eine zweite Phasezugesagt.Mit der 2017 begründeten deutsch-indischen "Initiative fürnachhaltige Stadtentwicklung" unterstützt Deutschland indische Städtebeim nachhaltigen und umweltschonenden Ausbau öffentlicherInfrastruktur. Dazu zählen beispielweise Investitionen inumweltfreundliche Mobilität, moderne Kläranlagen und Stadtplanung.Denn in kaum einem anderen Land der Welt strömen so viele Menschen indie urbanen Zentren, deren Infrastruktur bereits jetzt völligüberlastet ist. Mit den nun unterzeichneten Finanzierungsverträgenstellt die KfW über 110 Mio. EUR für Investitionen in Städten derBundesstaaten Madhya Pradesh und Odisha bereit.Trotz schneller Wirtschaftsentwicklung und Urbanisierung lebennoch zwei Drittel der indischen Bevölkerung in ländlichen Gebietenund überwiegend von der Landwirtschaft. Dies erzeugt einen hohenDruck auf die Naturressourcen des Landes. Zudem ist die dortansässige Bevölkerung in besonderem Maße von den Auswirkungen desKlimawandels betroffen. Ein KfW-Programm für nachhaltigeWaldbewirtschaftung in der Himalaya-Region fördert Lösungen für beideProbleme. Der erste Teil des Programms ist mit der nun angestoßenenFinanzierung in Höhe von 15 Mio. EUR im Bundesstaat Manipurgestartet.Weitere Informationen finden Sie unter:www.kfw-entwicklungsbank.de undwww.kfw.de/stories/cop23-spezial-klimawandel.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Charis Pöthig,Tel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.Poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell