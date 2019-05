Für einen erholsamen Schlaf / Magnesium gegen den nächtlichen Wadenkrampf (FOTO)

Pullach (ots) -Jeder dritte Deutsche wird regelmäßig in der Nacht von ihnen ausdem Schlaf gerissen: Wadenkrämpfe. Das muss nicht sein. Meistenshilft schon eine tägliche Dosis Magnesium, um den Krämpfen den Kampfanzusagen. Das Mineral entspannt die Muskeln und schenkt so wiedereinen erholsamen Schlaf.Deutschland schläft schlecht. Bei den Frauen leiden fast 28Prozent der 40- bis 49-Jährigen an Schlafstörungen, bei den 60- bis69-Jährigen sogar knapp 44 Prozent.1 Ein Grund für Schlafstörungenkönnen nächtliche Wadenkrämpfe sein: Mitten in der Nacht verspanntsich plötzlich die Muskulatur. Der Muskel des Unterschenkels istverhärtet und krampfhaft gebeugt. Üblicherweise ist nur ein Beinbetroffen, welches sich im Liegen nicht mehr ausstrecken lässt. Derheftige Schmerz reißt die Betroffenen dann abrupt aus dem Schlaf.Was Schmerzgeplagte scheinbar aus heiterem Himmel trifft, hat sichin Wahrheit längst schleichend angebahnt. Denn hinter Wadenkrämpfenkann ein Magnesiummangel stecken. Umso wichtiger, auf einenausgewogenen Magnesiumhaushalt zu achten. Doch nicht immer gelingtdas. Denn unser Organismus ist darauf angewiesen, dass wir Magnesiumin ausreichender Menge mit unserer Nahrung zu uns nehmen. Dabeikönnen jedoch schon allein die modernen, oft einseitigenEssgewohnheiten der täglichen Magnesiumbilanz einen Strich durch dieRechnung machen. Und manchmal kommen noch besondere Lebensumständehinzu, die zusätzlich an den körpereigenen Magnesiumdepots nagen.Starke emotionale Beanspruchung oder körperliche Belastungen zählendazu.Die gute Nachricht: Nächtliche Krämpfe auf Grund einesMagnesiummangels können mit dem rezeptfreien Arzneimittel BiolectraMagnesium 365 mg fortissimum Brausetabletten aus der Apotheke gutbehandelt werden. Ein- bis zweimal täglich eine Brausetablette ineinem Glas Wasser auflösen und trinken. Die Brausetabletten sind inden zwei Geschmacksrichtungen Zitrone und Orange erhältlich. Wichtig:Die tägliche Einnahme am besten als Kur über mindestens sechs Wochendurchführen, um die Magnesiumspeicher wieder aufzufüllen. Das giltauch dann, wenn die Symptome schon abgeklungen sind. TretenWadenkrämpfe trotzdem weiterhin regelmäßig auf, sollte vom Arztabgeklärt werden, ob als Ursache andere Grunderkrankungen vorliegen.Mehr unter: www.biolectra.deExtra-Tipp: Ein Prophylaxeversuch vor dem Schlafengehen könnenspezielle Bewegungsübungen sein, darunter gezielte Dehnübungen derOberschenkel- und der Wadenmuskulatur. Falls dann doch in der NachtWadenkrämpfe auftreten, empfiehlt die AWMF in ihrer Leitlinie"Crampi" als erste physiotherapeutische Maßnahme das gezielte Dehnender krampfenden Muskulatur.Modern, individuell, verträglich - das Biolectra Sortiment in derApotheke bietet Magnesium in vielfältigen Dosierungen undDarreichungsformen. Zum Beispiel als Biolectra Magnesium 400 mg ultraDirect Sticks mit Orangen- oder Zitronengeschmack, die sich ganz ohneWasser einnehmen lassen. Oder bereits trinkfertig in praktischenFläschchen für unterwegs als Biolectra Magnesium 300 mg Liquid. MitBiolectra lässt sich der tägliche Magnesiumbedarf bequem und überall,wo man gerade ist, denkbar einfach decken.1 http://ots.de/DaHWLjPressekontakt:Dr. Andreas ErberLeiter ÖffentlichkeitsarbeitHERMES ARZNEIMITTEL GMBHMarketing / Geschäftsbereich OTCGeorg-Kalb-Straße 5-882049 PullachTel: +49 (0)89 79 102- 138Fax: +49 (0)89 79 102- 139mailto: erber@hermes-arzneimittel.comwww.hermes-arzneimittel.comGeschäftsführer: Johannes Burges, Holger Dietel, Dr. AndreasSchrepfer, Jörg WieczorekSitz der Gesellschaft: MünchenRegistergericht München, HRB 2698Original-Content von: Hermes Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuell