Für eine bessere präklinische Notfall- und Rettungsmedizin / DRF Stiftung Luftrettung stellt seit 2020 Fördergelder auch für externe Forschungs- und Entwicklungsprojekte bereit (FOTO)

Filderstadt (ots) - Ab 2020 fördert die DRF Stiftung Luftrettung in größeremUmfang als bisher Projekte, die sich mit der Erforschung und Entwicklunginnovativer Methoden, neuer Konzepte und Systeme im Bereich der präklinischenNotfall- und Rettungsmedizin befassen, insbesondere in der Luftrettung. An derFörderung Interessierte können ihr Projekt ab sofort einreichen."Da jedes Menschenleben einzigartig und unersetzlich ist, können wir uns nichtmit dem Status Quo zufriedengeben, sondern investieren kontinuierlich in dieWeiterentwicklung der Notfallmedizin und der Luftrettung", unterstreicht Dr.h.c. Rudolf Böhmler, Stiftungsvorstand, die Beweggründe der Stiftung. Damitwidmet sich die Stiftung einer ihrer Hauptaufgaben, nämlich die Versorgung inder luftgestützten Notfallmedizin zu optimieren und die Patientensicherheitsowie die Effektivität und Effizienz in Luftrettungsunternehmen zu erhöhen."Damit Patienten auch in Zukunft die bestmögliche Versorgung geboten werdenkann", so Dr. Böhmler weiter.Ab dem Jahr 2020 werden deshalb Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf demGebiet der weltweiten Notfallmedizin und deren Einsatz in der Luftrettung ineinem noch größeren Rahmen mit der finanziellen Unterstützung der Stiftunggezielt vorangetrieben.Organisationen, Hochschulen, Unternehmen und Einzelpersonen können ihre Projekteohne größeren bürokratischen Aufwand mittels eines Formulars bei der DRFStiftung Luftrettung jederzeit einreichen. Die Koordination und Prüfung derAnträge erfolgt ehrenamtlich über ein Fördergremium, das mit hochrangigenVertretern aus verschiedenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen undmedizinischen Bereichen besetzt ist. Die Förderung kann sich auf sehrvielfältige Formate und Themen beziehen: von der klassischen Projektförderung imBereich Intensivtransporte über Publikationen zum Thema Traumaversorgung oderwissenschaftlichen Abschlussarbeiten zur Patientensicherheit bis hin zurUnterstützung bei Aus- und Weiterbildungen zur medizinischen Versorgung beiGroßeinsatzlagen.Die Förderung kann je nach Projekt und Antragsteller in unterschiedlicher Höhegewährt werden. Das gesamte Fördervolumen wird jährlich durch denStiftungsvorstand festgelegt.Weitere Informationen und das Antragsformular unter:www.drf-luftrettung.de/foerderung-drf-stiftung-luftrettungÜber die DRF Stiftung LuftrettungDie DRF Stiftung Luftrettung ist alleiniger Aktionär der DRF StiftungLuftrettung gemeinnützige AG und wacht über deren operative Arbeit. Im Sinneihrer Satzung verfolgt sie das Ziel, die weltweite Notfallversorgung undmedizinische Hilfe zu verbessern, insbesondere durch Luftfahrzeuge, sowieForschungs- und Entwicklungstätigkeiten auf dem Gebiet der Notfallmedizin undderen Einsatz in der Luftrettung voranzutreiben. Die Stiftung untersteht demamtierenden Regierungspräsidenten von Stuttgart und wird entsprechend von diesemin ihrer Tätigkeit kontrolliert.