Für digitale Grundrechte! / ZEIT-Stiftung stellt überarbeitete, neue Fassung der Digital Charta vor

Hamburg (ots) - Die ZEIT-Stiftung hat in Berlin den überarbeitetenEntwurf einer "Charta der Digitalen Grundrechte der EuropäischenUnion" präsentiert und mit Bundesjustizministerin Dr. Katarina Barleysowie den Netzpolitikern Anke Domscheit-Berg, Tabea Rößner und BerndSchlömer diskutiert. Seitens der Initiatoren sprachen Giovanni diLorenzo, Kuratoriumsmitglied der ZEIT-Stiftung, und Prof. Dr. HeinzBude.Prof. Dr. Michael Göring, Vorstandsvorsitzender der ZEIT-Stiftung,unterstrich: "Wir wollen, dass digitale Bürgerrechte,Datensouveränität für alle gewährleistet werden. Uns geht es um dieSchattenseiten der digitalen Revolution, wie sie gerade derfacebook-Datenskandal sichtbar gemacht hat. Als Stiftung undInitiatorenkreis setzen wir mit der Digital Charta einen Impuls derZivilgesellschaft und appellieren an die politisch Verantwortlichen,deren Umsetzung auf die Agenda zu setzen. Zahlreiche Interessierteund Unterstützer, aber auch Kritiker waren an der Neufassung derCharta beteiligt. Die Charta enthält Vorschläge für künftigeGrundrechte, die die Bedeutung der Bürgerrechte im digitalenZeitalter berücksichtigen. Wir wollen digitale Grundrechte erstreitenund sichern!"Giovanni di Lorenzo und Prof. Dr. Heinz Bude erläuterten denÜberarbeitungsprozess und die Intention der Digital Charta mit ihrennunmehr 18 Artikeln.- So heißt es in Art. 4 (Meinungsfreiheit und Öffentlichkeit):Jeder Mensch hat das Recht, in der digitalen Welt seine Meinung freizu äußern. Eine Zensur findet nicht statt. Betreiber öffentlicherDiskursräume tragen Verantwortung für den Schutz derMeinungsfreiheit. Sie haben die Beachtung der in dieser Chartaaufgeführten Grundrechte und Pflichten nach Maßgabe der Gesetze zugewährleisten.- Art. 7 (Privatsphäre, Vertraulichkeit und Datenschutz) fordertu.a.: Jeder Mensch hat das Recht auf den Schutz seiner Daten und dieAchtung seiner Privatsphäre. Personenbezogene Daten dürfen nur nachTreu und Glauben für festgelegte Zwecke beim Betroffenen erhoben undverarbeitet werden, wenn hierfür eine gesetzliche Grundlage besteht.Jeder Mensch hat das Recht auf digitalen Neuanfang. Dieses Rechtfindet seine Grenzen in den berechtigten Informationsinteressen derÖffentlichkeit.- Art. 17 (Geltungsbereich) schlägt u.a. vor: Die Rechte undPrinzipien dieser Charta gelten auch gegenüber nichtstaatlichenAkteuren. Dabei ist eine Abwägung mit den Grundrechten dieser Akteurevorzunehmen.Der Text der überarbeiteten Digital Charta ist am 25. April 2018ab 16 Uhr abrufbar unter www.digitalcharta.eu sowiewww.zeit-stiftung.de und kann auch auf Twitter (#digitalcharta)diskutiert und auf der Charta-Website unterzeichnet werden. Zudemerscheint der Charta-Text in DIE ZEIT.Die Initiatoren der Digital Charta haben in den letzten 14 Monatenseit der Erstveröffentlichung intensiv auf öffentlichenVeranstaltungen und im Netz über den ersten Entwurf diskutiert.Daraus resultiert die nun vorgestellte überarbeitete Fassung. DieserProzess wurde von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius angeregtund unterstützt.Zu den Initiatoren der Digital Charta gehören Experten ausunterschiedlichen Bereichen der Zivilgesellschaft wie Heinz Bude,Juli Zeh, Johnny Haeusler, Ulrich Wilhelm, Christoph Keese, JeanetteHofmann, Sascha Lobo und Rebecca Casati.