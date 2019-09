Für ein besseres Verständnis - Europäischer Tag der Sprachen am 26. September (AUDIO)

Köln (ots) -Anmoderationsvorschlag: Noch nie war es einfacher, in einemanderen europäischen Land zu studieren oder zu arbeiten, als heute.Die offenen Grenzen machen es möglich, nur die Sprachbarrieren haltenviele immer noch davon ab. Wie die überwunden werden können, verrätIhnen zum Tag der Europäischen Sprachen am 26. September HelkeMichael.Sprecherin: Sprache ist im menschlichen Miteinander das wichtigsteMittel zur Verständigung, sozusagen der Schüssel zur Kultur.O-Ton 1 (Niklas Kukat, 19 Sek.): "Und Sprachen verbinden dieMenschen, sie helfen dabei, Beziehungen aufzubauen und zu gestalten -und sind die Grundlage für ein Miteinander. Anders gesagt: Wer dieSprache der Menschen eines Landes spricht, der kommt auch dort vielleichter und besser im Alltag zurecht - und das kann natürlich imUrlaub, bei der Arbeit oder auch im Studium sehr helfen."Sprecherin: Sagt Niklas Kukat vom Sprach- undBildungsreisenanbieter Education First. Seit fast 50 Jahren stehendort vor allem die USA, England und Kanada besonders hoch im Kurs.O-Ton 2 (Niklas Kukat, 27 Sek.): "Zum Englischlernen zieht esviele Schüler auch nach Malta, weil sie hier lernen und gleichzeitigmediterranes Strandfeeling genießen können. Aber auch Südkorea istgerade so richtig im Kommen. Das Land hat so eine interessante, fastschon schräge Kultur, mit K-Pop, und setzt weltweite Trends. Zuunserem 50-jährigen Jubiläum verlosen wir auf unserer Webseiteaktuell 50 Sprachreisen. Gehen Sie doch einfach mal aufwww.ef.com/50Jahre - dort gibt's mehr Infos zum Gewinnspiel."Sprecherin: Und was kann man nach der Rückkehr machen, um die neuerlernte Sprache nicht sofort wieder zu vergessen?O-Ton 3 (Niklas Kukat, 27 Sek.): "Da gibt es einige Möglichkeiten.Viele unserer Schüler schwören darauf, Serien und Filme inOriginalsprache zu schauen, um ihre Sprachkenntnisseaufrechtzuerhalten. Aber auch aktives Musikhören vonfremdsprachlichen Liedern hilft, weil hier die Vokabeln direkt mitEmotionen verbunden und so leichter gemerkt werden können. Amschönsten finde ich es aber, wenn unsere Schüler im Kontakt mit ihrenneu gewonnenen Freunden im Reiseland bleiben und so ihreSprachkenntnisse aufrechterhalten. Wir wollen ja schließlich dieMenschen dieser Welt miteinander verbinden."Abmoderationsvorschlag: Mehr zum Europäischen Tag der Sprachen am26. September und zu den Education First-Sprachreisen finden Sie imInternet unter www.ef.de. Anklicken lohnt sich: Dort werden gerade 50Sprachreisen verlost.Pressekontakt:tts agentur05 GmbHCharlotte SeebodeMail:seebode@agentur05.deTel.:0221/925454-814Original-Content von: EF Education First, übermittelt durch news aktuell