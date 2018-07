Unterföhring (ots) -10. Juli 2018. "Sex and the City"-Macher und EMMY® Gewinner DarrenStar hat es wieder einmal getan: Mit viel Witz und Charme schreibtund produziert er eine US-Serie rund um eine New Yorker Single-Frau.Dieses Mal ist die Hauptfigur allerdings eine frisch getrennte40-jährige Mutter auf der Suche nach einem Neuanfang. Und weil sieden Begriff fast wörtlich nimmt, gibt sie sich als Mittzwanzigerinaus. "Younger" ist eine Coming-Of-Age-Geschichte - nur anders herum:ProSieben zeigt die erste Staffel ab 18. Juli 2018, mittwochs, um22:15 Uhr als Free-TV-Premiere in Doppelfolgen.40 ist das neue 26Liza (Sutton Foster) ist 40, frisch getrennt und Mutter einerCollege-Studentin. Nach 15 Jahren als Hausfrau ist sie gezwungen,wieder ins Berufsleben einzusteigen - keine gute Voraussetzung füreine Stelle im hippen New Yorker Verlagsbusiness. Als Liza aber vomMittzwanziger Josh (Nico Tortorella) in einer Bar für gleich altgehalten wird, entsteht daraus eine Idee: Sie gibt sich als26-Jährige aus und erhält auch sofort einen Job. Jetzt muss sie nurnoch dafür sorgen, dass niemand hinter ihr Geheimnis kommt: nichtJosh, nicht die jungen Insta-Girls im Büro und besonders nicht ihre"Der Teufel trägt Prada"-mäßige Chefin. Und Liza sollte dringendherausfinden, was ein Hashtag ist ...Der Serien-Mittwoch ab 18. Juli 2018 im Überblick: 20:15 Uhr:"Grey's Anatomy" - neue Folge der 14. Staffel 21:15 Uhr: "Grey'sAnatomy" - neue Folge der 14. Staffel 22:15 Uhr: "Younger" - Startder 1. Staffel 22:40 Uhr: "Younger" - neue Folge der 1. StaffelKontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja SchlüterKommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 (89) 9507-7281Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktionKira Mindermann Tel. +49 (89) 9507-7299Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell