Für den Urlaub: SWR2 Kinderhörspiele zum Download (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Unterhaltsamen Stoff für die Sommerferien bieten sechs SWR2Kinderhörspiele, die ab sofort auf www.SWR2.de heruntergeladen werdenkönnen. Die Stücke sind gleichermaßen für lange Autofahrten, fürRegentage oder einfach zum Entspannen in der Hängematte geeignet.Geboten werden Abenteuer mit Piraten in der Südsee ("DieSchatzinsel"), mit Wölfen im Dschungel ("Das Dschungelbuch") oderIndianern im Wilden Westen ("Der Schatz im Silbersee"), einmysteriöser Kriminalfall ("Gib's zurück!"), eine neue Freundschaft("Was machen wir morgen?") und viel Musik. Die Hörspiele, die fürKinder ab sechs Jahren geeignet sind, finden sich unterhttp://x.swr.de/s/ferienhoerspiele. Ebenso sind sie über die SWR2 App(http://x.swr.de/s/rsy) verfügbar. Dort sind auch weitere Hörspielefür alle Altersgruppen zu finden.Kinderhörspiele für den Sommer: sechs Highlights auf www.SWR2.de- "Das Dschungelbuch". Live-Hörspiel aus dem Theaterhaus Stuttgartnach dem Roman von Rudyard Kipling- "Gib's zurück!" von Silke Seibold- "Ich mag keine Mädchen" von Mariannick Bellot- "Der Schatz im Silbersee" von Karl May- "Die Schatzinsel" von Robert L. Stevenson- "Was machen wir morgen?" von Jörg Wolfradt