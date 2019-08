Für Tierrechte: Tausende Demonstranten ziehen am Wochenende durch Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Am 25. August findet in Berlin zum zweiten Mal der »OfficialAnimal Rights March« statt - erwartet werden dazu rund 6.000Teilnehmer*innen aus ganz Deutschland. Die in zahlreichen Städtenweltweit stattfindenden Märsche sollen auf die Missstände derTierhaltung und deren Auswirkung auf Tiere, Klima, Umwelt undWelthunger aufmerksam machen.Organisiert wird die voraussichtlich größteTierrechtsdemonstration Deutschlands vom HamburgerTierrechtsaktivistenbündnis und zahlreichen weiteren freiwilligenHelfer*innen. Der etwa fünf Kilometer lange Marsch beginnt am Sonntagpünktlich um 10:30 Uhr am Senefelderplatz und endet gegen 12:30 Uhram Neptunbrunnen mit einer anschließenden Kundgebung vor dem RotenRathaus.»Viele Menschen sind sich mittlerweile einig, dass die Haltung undAusbeutung fühlender Lebewesen - sowie die damit verbundeneZerstörung unseres Planeten - nicht mit ihren ethischen Wertenvereinbar ist« stellt Inga Laube, Mitorganisatorin des Marsches undMitgründerin des Tierrechtsaktivistenbündnisses, fest.»Wir möchten darauf aufmerksam machen, was aus Gewohnheit, für denKonsum und den Profit mit fühlenden Lebewesen tagtäglich überall aufder Welt geschieht.«Um dies zu unterstreichen findet im Rahmen des Marsches einaufmerksamkeitsstarkes »Massensterben« statt: Die rund 6.000Aktivist*innen legen sich gemeinsam auf die Straße, um das Leiden undSterben von Milliarden Tieren zu verdeutlichen. Eine weitereBesonderheit ist die Live-Übertragung dieser Sonderaktion auf derFacebook-Seite des Tierrechtsaktivistenbündnisses ab ca. 11:40 Uhr.»Wir sind der festen Überzeugung, dass derartige, medienwirksameGroßdemonstrationen für Tierrechte die Kraft und das Potenzial haben,den Wandel in der Gesellschaft und auch ein Umdenken in der Politikdeutlich zu beschleunigen und damit den Weg in eine Zukunft ohneTierleid zu ebnen«, erklärt das Tierrechtsaktivistenbündnis.Zeitplan:10:00-10:30 Uhr: Sammlungsphase am Senefelderplatz10:30-12:30 Uhr: Tierrechtsmarsch mit Sonderaktion »Mass Die-in«12:30-13:15 Uhr: Abschlusskundgebung am Roten RathausWeitere Informationen:Facebook-Veranstaltung:https://www.facebook.com/events/410199039734088/Website: https://animalrightsmarchgermany.deDas Organisationsteam freut sich auf einen bunten, positiven undlauten Zug durch die belebten Straßen von Berlin. Wer möchte, istherzlich eingeladen dabei zu sein und sich zu informieren.Pressekontakt:Inga Laubeinga@tierrechtsaktivistenbuendnis.de0151 - 40 400 343Original-Content von: Tierrechtsaktivistenbündnis, übermittelt durch news aktuell