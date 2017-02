Für den Star-Architekten David Chipperfield gehören Architektur und Natur zusammen

Hamburg (ots) - Der weltberühmte Architekt David Chipperfieldbeschreibt in der aktuellen Ausgabe der WELTKUNST, wie er denZusammenhang von Architektur und Umwelt sieht: "Ich mag die Idee,dass Architektur und Natur eins sind", so Chipperfield. Vor diesemHintergrund entwickelt Chipperfield eine besondere Begeisterung fürdie Fotografie 'Rievaulx Abbey' von Roger Fenton aus dem Jahr 1854,welche das Zisterzienserkloster von Yorkshire zeigt: "Er dokumentiertden Moment nicht nur, er intensiviert das, was da ist." Das Bildzeige für ihn Architektur in ihrem reinsten Zustand: "Sie vertrautnur auf die Formen und das Material, das aufgrund seiner Schönheitüberlebt hat."David Chipperfield ist bekannt für seine Museumsarchitektur undarbeitet gerade unter anderem an der Erweiterung des MetropolitanMuseum in New York. Kürzlich geriet er in die Kritik, weil er imRahmen der Sanierung des Hauses der Kunst in München die Bäume vordem Gebäude entfernen lassen will.Die aktuelle Ausgabe des Kunstmagazins WELTKUNST ist ab sofort imHandel erhältlich und erscheint mit der Titelgeschichte "MariaSibylla Merian: Die Verwandlung von Natur und Kunst". Weitere Themendes Hefts: Tefaf - Die schönste Kunstmesse der Welt; Beate Kuhn - DieKeramik-Revolutionärin; Edvard Munch & Asger Jorn: Was die beidenMaler heimlich verbindet.www.weltkunst.deGerne schicken wir Ihnen für Zitierungen den gesamten Text zu.Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.Pressekontakt:Valerie NebeReferentin UnternehmenskommunikationTel.: 040 / 32 80 - 1323Fax: 040 / 32 80 - 558E-Mail: valerie.nebe@zeit.dewww.facebook.com/diezeitwww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell