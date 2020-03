Berlin (ots) - Mit dem am 09.04. einmalig erscheinenden Sonderheft "Galileo genial Spezial - Spione & Agenten" tauchen die jungen Leser*innen in die streng geheime Welt der Spitzel und Schnüffler ein. Das Sonderheft ist vollgepackt mit verblüffenden Fakten, spannenden Mitmach-Rätseln und zeigt die atemberaubende Ausrüstung moderner Spione.Geheime Verschlüsselungsmethoden werden genauso wie kinderleichte Dechiffrier-Techniken erklärt. Neben unerwarteten Geheimagenten aus der Tierwelt wirft das Magazin dabei zudem einen Blick auf berühmte Agenten wie Mata Hari, Filmhelden wie James Bond, oder moderne Spione wie Edward Snowden.Als Highlight liefert die Sonderausgabe das notwendige Agentenwerkzeug direkt mit: Das Detektiv-Smartphone mit Nachrichtendecoder, Geheimfach sowie Spezialstift und -papier zum Versenden verschlüsselter Nachrichten."Galileo genial Spezial - Spione & Agenten" erscheint einmalig und richtet sich an Leser*innen zwischen sieben und 13 Jahren. Mit einer Auflage von 60.000 Exemplaren erscheint das Heft zu einem Preis von 4,50 EUR im Handel. Das Muttermagazin "Galileo genial" erscheint sechswöchentlich im Handel und basiert auf dem gleichnamigen, erfolgreichen Fernsehformat "Galileo - Das Wissensmagazin" welches unter der Lizenz von ProSiebenSat.1 Licensing steht. Interessante und aufregende Themen aus der Wissenschaft und Forschung werden im Heft spannend, leicht zugänglich aufbereitet und bieten neuen Stoff zum Lesen, Staunen und Entdecken: extrem, schlau, witzig!Für die Vermarktung der Zeitschrift ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Anzeigen-Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.Für Verlosungs- und Rezensionsanfragen wenden Sie sich bitte an den untenstehenden Pressekontakt.Pressekontakt:Christian FränzelProduct & PR ManagerEgmont Ehapa Media GmbHFon +49 (0)30/ 24 00 80E-Mail c.fraenzel@egmont.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8146/4560699OTS: Egmont Ehapa Media GmbHOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell