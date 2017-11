Für die Sicherheit gegen die Wand: 30 Jahre ADAC Crashtests / Weniger Tote, bessere Pkw, informierte Autokäufer (FOTO)

München (ots) -In Deutschland hat sich die Zahl der getöteten Pkw-Insassen in denvergangenen 30 Jahren um zwei Drittel reduziert, von 4.655 auf 1.531."Die Crashtests des ADAC als aktive Verbraucherschutz- undAufklärungsarbeit haben einen wesentlichen Anteil an dieserEntwicklung", so der ADAC Vizepräsident für Technik, ThomasBurkhardt. Der erste Crashtest des Clubs fand im März 1987 statt. DasAuto, das im Dienst der Sicherheit damals noch mit 48 km/h gegen dieWand fuhr, war ein Toyota Lite ACE.Mit den Crashtests des Clubs erhalten die Hersteller wichtigeErgebnisse, um ihre Produkte zu verbessern. Außerdem informiert derADAC die Verbraucher mit den Tests über etwaige Sicherheitslücken.Wirksame Sicherheitssysteme werden durch die Testarbeit zum Standard.So zum Beispiel Airbags, die bis heute gesetzlich nichtvorgeschrieben sind. Dennoch gehören sie zur Serienausstattung allerAutos. Denn: Ohne Airbag sind Pkw, zumindest in Europa,unverkäuflich.Neue Maßstäbe setzte der Club beim Kindersitztest. Seit Beginn derTestarbeiten im Jahr 2000 war der Seitencrash Teil desTestarrangements. 2013 wurde er schließlich gesetzlicher Standard beider Produktzulassung. Der versetzte Frontalaufprall sowie derPfahlaufprall waren weitere Meilensteine der erfolgreichenCrashgeschichte. Die Analyse von Unfalldaten bei Zusammenstößen vongroßen und kleinen Autos wurde durch sogenannte Kompatibilitätscrashsvorangetrieben und zum europäischen Standard gemacht.Die umfangreichen Entwicklungen im Rahmen von Crashtests kann manbeim Zusammenprall eines Golf II aus den 80er Jahren mit seinemjüngeren Bruder, dem Golf VII nachvollziehen. Im Gegensatz zumälteren Golf, bleibt beim Golf VII die Fahrgastzelle stabil. DasLenkrad dringt weit weniger in die Fahrgastzelle ein. Zudemverringern Airbags und Gurtstraffer das Verletzungsrisiko. ImUnterschied zu seinem Vorgänger verformt sich der Fußraum beim GolfVII nicht.Die Crashtest-Geschichte setzt sich auch in Zukunft fort. Derzeitbereiten die Experten des ADAC im Technikzentrum in Landsbergvertiefte Untersuchungen zu Brustverletzungen vor. Hierzu wurdeeigens in eine neue Dummy-Generation investiert, die in Kürze ihrenDienst antreten wird.Diese Presseinformation finden Sie online unterhttp://presse.adac.de. Sie Sie finden hier auch einen Film sowieFotomaterial. Folgen Sie uns auch unter http://twitter.com/adac.Pressekontakt:ADAC e.V.Dr. Christian BuricTel.: (089) 7676-3866christian.buric@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell