Für SOCIETY RELATIONS & Communications gab es Gold auf der ITB / Die PR- und Event-Agentur wurde mit einem internationalen Preis ausgezeichnet (FOTO)

Hamburg (ots) -Prominente Gäste, roter Teppich, Presse-Berichterstattung undTeilnehmer-Management auf Spitzen-Niveau. Dafür steht die PR- undEvent-Agentur SOCIETY RELATIONS & Communications. Auf der weltgrößtenTourismusmesse ITB in Berlin wurden die Kommunikations- undVeranstaltungs-Profis mit Firmensitz in Hamburg nun mit eineminternationalen Preis in der Kategorie "Event" in Gold ausgezeichnet.Der über den "Society Relations Ladies Lunch 2016" produzierteFilm belegte den ersten Platz beim begehrten internationalenFilm-Print-Multimedia-Preis "Das goldene Stadttor - The Golden CityGate" im Rahmen der Internationalen Tourismus Börse (ITB) vom 8. bis12. März 2017. Er setzte sich damit gegen eine große internationaleKonkurrenz durch. PR-Expertin und Agentur-Chefin Brita Segger hatteden Film gemeinsam mit der TV-Journalistin Sabrina Pfeifferrealisiert und gemeinsam mit ihr Regie geführt.Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen einer Festveranstaltung imPalais am Funkturm durch Wolfgang Jo Huschert, Präsident der Jury undVorsitzender des Bundesverbandes der deutschen Film- undAVProduzenten. Insgesamt liefen 121 Filme aus über 25 Ländern imWettbewerb.Pressekontakt:SOCIETY RELATIONS & CommunicationsMundsburger Damm 222087 HamburgTelefon: 040 - 648 38 777Email: office@society-relations.dewww.society-relations.comOriginal-Content von: Society Relations, übermittelt durch news aktuell