"Für die Reiter ist es eine Ehre." / Dr. Carsten Oder, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland traut deutscher Mannschaft Triple beim CHIO in Aachen zu (AUDIO)

Aachen (ots) -Anmoderation:Heute Abend (19.07.) wird es spannend beim CHIO in Aachen. Dasdeutsche Team hat beim Mercedes-Benz Nationenpreis gute Chancen aufdas Triple - 2016 und 2017 gewann die Équipe von Trainer Otto Beckerhier bereits. Allerdings gilt es sich heute gegen sieben weitereWeltklasse-Teams zu behaupten, eines davon sind die favorisiertenBelgier. Die werden heute Abend auch als erstes an den Start gehen.Es folgen die Niederlande, Irland, Frankreich, Deutschland, die USA,die Schweiz und Italien. Die deutsche Truppe um Maurice Tebbel, LauraKlaphake, Simone Blum und Marcus Ehning gilt neben Belgiern ebenfallsals heißer Favorit. Das Ziel für heute Abend ist klar: den Erfolg derletzten beiden Jahre zu wiederholen. Dr. Carsten Oder, Vorsitzenderder Geschäftsleitung des Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland istüberzeugt davon, dass es heute Abend mit dem Triple klappen wird. Wirhaben uns am Rande des Mercedes-Benz Nationenpreis mit ihmunterhalten:1. Frage: Herr Dr. Oder, trauen Sie der deutschen Équipe dasTriple heute Abend beim Mercedes-Benz Nationenpreis zu? Natürlichtraue ich einer deutschen Mannschaft das immer zu, hier beimMercedes-Benz Nationenpreis zu gewinnen. Man muss allerdingsbedenken, dass dieses Jahr ein Umbruch im deutschen Teamstattgefunden hat. Sehr viele junge Reiterinnen und Reiter haben dieChance hier zum ersten Mal für das deutsche Team anzutreten. AndereMannschaften sind gewohnt stark. Es wird mit Sicherheit ein großerAngriff der Jugend sein. Wie wir bei der Fußball-WM gesehen haben,muss das ja nichts schlechtes sein, wenn man eine gut eingespielte,junge Mannschaft hat. (0:25)2. Frage: Mercedes-Benz ist bereits seit 64 Jahren Generalsponsordes Weltfestes des Reitsports. Was verbindet die Marke mit demReitsport? Zunächst einmal sind wir sehr stolz, dass wir eine solange und intensive Verbindung hier mit Aachen haben. Für uns ist dasviel mehr, als ein klassisches Sponsoring. Für uns ist das wirklicheine Herzensangelegenheit und eine lange Partnerschaft, die auchimmer wieder großartigen Sport hervorbringt und für unsere Kundennatürlich eine tolle Möglichkeit gibt, das hier zu erleben. Das Autodient ja für viele, die aktiv Reitsport betreiben, dazu diesen Sportauszuüben. Von daher haben wir eine tiefe Beziehung, die wir auchgerne weiter fortsetzen wollen. (0:30)3. Frage: Wie sind Sie in diesem Jahr als Marke vor Ort vertreten?Zunächst einmal haben wir eine großartige Kundenlounge, in der wirKunden einladen, um hier den Pferdesport genießen zu können.Gleichzeitig präsentieren wir natürlich für sämtliche Gäste diesesTurniers unsere Produkte an einem wunderschönen Stand, der sehrfrisch und neu gestaltet ist. Da haben die Menschen die Möglichkeit,mit uns in Kontakt zu treten, sich in unsere WLAN-Netz einzuloggenund die Neuigkeiten von Mercedes-Benz herunterzuladen aber auchnatürlich Produkte von der neuen A-Klasse bis hin zum neuen G-Modellzu genießen. Ich glaube, das sind auch Produkte, die die Reiter hierbesonders ansprechen. (0:32)4. Frage: Ein besonderes Highlight ist der unter Fluchtlichtausgetragene Mercedes-Benz Nationenpreis der Springreiter. Was machtdie Faszination dieses Wettbewerbes aus? Ich glaube das ist für dieReiter immer wieder eine Ehre für Deutschland zu reiten. Es ist soetwas, wie ein Länderspiel. Neben der Ehre ist es auch immer eineMannschaftsleistung. Das heißt es reicht nicht nur, wenn einer eineSpitzenleistung bringt, sondern es muss eine gewisse Konstanzgebracht werden. Es kann einer auch ein Streichresultat liefern, wennein anderer für ihn einspringt und dann hervorragende Leistungenbringt. Es ist ein Teamsport und damit eine Teamleistung. Ich findeauch diese Analogie passt zu dem, was wir machen ganz gut. (0:28)5. Frage: Der CHIO ist das größte Reitturnier der Welt. Was machtdieses Turnier so einzigartig? Es ist diese schöne Anlage hier in derSoers in Aachen, die das unterstützt. Im Flutlicht dann denNationenpreis zu reiten, wenn sich die Sonne so langsam über dasvollgefüllte Stadion senkt, das ist eine ganz besondere Atmosphäre.Die Welt ist hier jedes Jahr regelmäßig zu Gast. Nicht nur alle vierJahre zur Olympia oder zur Europa- oder Weltmeisterschaft. Das istdas gesetzte Großereignis für den Pferdesport. Ich finde es einfachnur großartig hier zu sein. (0:24)Abmoderation:Dr. Carsten Oder, Vorsitzender der Geschäftsleitung desMercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland, im Interview. Mercedes-Benzist bereits zum 64. Mal Generalsponsor des weltweit größtenReitturniers, das am Sonntag (22.07.) zu Ende geht.