"Für die Presse- und Medienfreiheit einstehen" - NDR begrüßt Solidarität gegen NPD-Demonstration in Hannover

Hamburg (ots) - Vor der für Sonnabend angekündigten NPD-Demonstration inHannover unterstreicht NDR Intendant Lutz Marmor die Bedeutung derMedienfreiheit für die Demokratie in Deutschland.Die NPD-Demonstration richtet sich gegen den "Panorama"-Autor Julian Feldmannund andere Journalisten, die über Rechtsradikalismus berichten.Zu Gegendemonstrationen am Sonnabend haben unter anderem der DGB, die IG Metallund die Grüne Jugend in Hannover aufgerufen. Den Aufruf "Schützt diePressefreiheit!" des Netzwerks Recherche zur Solidarität mit Julian Feldmann undanderen angefeindeten Journalisten haben zahlreiche Organisationen und hunderteJournalistinnen und Journalisten unterzeichnet.Lutz Marmor, NDR Intendant: "Presse- und Medienfreiheit sind Grundpfeiler derDemokratie. Dafür müssen wir alle einstehen. Der NDR stellt sich vor seineMitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist ein starkes Signal, dass so vieleMenschen und Organisationen für die Presse- und Medienfreiheit eintreten."Seit einigen Wochen wird der NDR Journalist Julian Feldmann von der NPD sowieihrer Jugendorganisation "Junge Nationalisten" (JN) massiv angefeindet und istDrohungen aus der rechtsextremistischen Szene ausgesetzt.Die Pressekammer des Landgerichts Hamburg hat der NPD Niedersachsen untersagt,Falschbehauptungen gegen Julian Feldmann zu wiederholen.Die NPD Niedersachsen hat die einstweilige Verfügung mit einem sogenanntenAbschlussschreiben auch als endgültige Regelung anerkannt. Die Entscheidung istdamit rechtskräftig.Andreas Cichowicz, Chefredakteur NDR Fernsehen: "Wenn Journalistinnen undJournalisten immer wieder wegen ihrer Arbeit eingeschüchtert und bedroht werden,müssen wir uns wehren. Die Demokratie braucht unabhängigen, unbequemen undunerschrockenen Journalismus. Julian Feldmann ist ein versierter Kenner derrechten Szene und hat auch bei seiner 'Panorama'-Recherche einwandfreie Arbeitgeleistet. Das hat die Gerichtsentscheidung gegen die NPD eindeutig bestätigt."Die Falschbehauptungen der NPD bezogen sich auf die Berichterstattung desARD-Politikmagazins "Panorama" über den NS-Kriegsverbrecher Karl M. aus demniedersächsischen Nordstemmen. In einem Interview, das der NDR Autor Feldmanngemeinsam mit zwei Kollegen im November 2018 mit Karl M. führte, hatte derdamals 96-Jährige den Holocaust relativiert und die Opfer eines SS-Massakersverhöhnt. Als Mittäter dieses Massakers war M. in Frankreich nach dem Kriegverurteilt worden. Im Juli hatte die Staatsanwaltschaft Hildesheim Anklage gegenM. erhoben, wegen Volksverhetzung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener.