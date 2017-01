Für Manager wird es ungemütlich / Versicherungsmakler Aon Risk Solutions veröffentlicht Marktprognose 2017

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Hamburg (ots) - Top-Manager können in diesem Jahr viel gewinnen -aber auch alles verlieren. "Wer ohne Absicherung gegen Compliance-oder andere Regularien verstößt, läutet sein Karriereende ein", sagtHartmuth Kremer-Jensen, Mitglied der Geschäftsführung bei Aon inDeutschland. Der Versicherungsmakler legte jetzt eine Marktprognosefür das Jahr 2017 vor (http://ots.de/E3f6G).Demnach birgt das Arbeiten in diesem Jahr für Top-Manager großeHerausforderungen. Immer schwieriger werde für sie der Spagatzwischen mutigem Einsatz und Rechtssicherheit. "Das Problem ist, dassSchäden, die den Managern durch ihre Tätigkeit oder Untätigkeitangelastet werden, meistens aus Verstößen gegen Pflichtenresultieren, die sehr pauschal formuliert und nur schwer einzuhaltensind: Compliance, Sorgfalt bei unternehmerischen Entscheidungen oderÜberwachungs- und Kontrollpflichten", sagt der Aon-Experte.Eine besondere Herausforderung werde für die Manager auch derUmgang mit Cyber-Risiken, da sie jetzt dazu verpflichtet seien, indiesem Bereich ein spezifisches Risikomanagement zu betreiben. Unddie Verletzung dieser neuen Pflicht könne im Fall der Fälle denAnspruch eines Schadenersatzes begründen. Kremer-Jensen: "Generellwerden die Anforderungen an die Manager aus den BereichenDatenschutz-, Kapitalmarkt-, Kartell- und IT-Recht immer höher.Dadurch steigen die Risiken für Bußgelder, Gewinnabschöpfungen,Reputationsschäden und behördliche Verfahren."Die Situation sei brisant, denn sie gehe einher mit einem teurenTrend: "Auch in Deutschland gibt es die Möglichkeit, Ansprüche gegenUnternehmen zu bündeln. Davon wurde im vergangenen Jahröffentlichkeitswirksam vor dem Landgericht Braunschweig Gebrauchgemacht: im Rahmen des VW-Emissionsskandals", sagt Kremer-Jensen.Dort hätten sich nach Angaben des Gerichts Klagen in Höhe von rundvier Milliarden Euro angehäuft. Hinzu komme eine Zunahme vonProzessfinanzierern, die auch ohne gerichtliche Klagen hohen Druckauf Unternehmen in Richtung kostspieliger Vergleiche aufbauen können.Die Lage sei in Deutschland mittlerweile ähnlich, wie die imManager-Hochrisikoland USA. "2017 wird daher ein Testjahr für dieQualität der bestehenden Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungender Manager", so Kremer-Jensen.Die vollständige Prognose von Aon über die Entwicklungen auf demdeutschen Versicherungsmarkt im Jahr 2017 gibt es hier(http://ots.de/E3f6G).